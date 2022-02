FundéuRAE: guerra en Ucrania, claves de redacción

Madrid, 24 feb (EFE). Con motivo de los acontecimientos que están teniendo lugar en Ucrania, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece a continuación algunas claves para una correcta redacción de las informaciones sobre este conflicto:

1. Ucraniano, mejor que ucranioUcraniano, mejor que ucranio, es la forma recomendada para referirse a los habitantes de Ucrania, tal como indica el Diccionario panhispánico de dudas, aunque ambas son correctas.

2. Transcripciones de los nombres de algunos políticosVolodímir Zelenski es la transcripción apropiada del nombre del presidente de Ucrania. Por su parte, Víktor Yanukóvich es la transcripción recomendada del nombre del expresidente del país.

Por otro lado, el nombre del presidente ruso es Vladímir Putin, con tilde, de acuerdo con las normas de la Ortografía de la lengua española.

3. Kiev, mejor que Kíev y KyivLa grafía Kiev, sin tilde, y no Kíev ni Kyiv, es la adecuada para referirse a la capital de Ucrania.

4. Kievitas, gentilicio de KievLos habitantes de Kiev son kievitas, aunque también tiene algún uso el término kieveños.

5. Donetsk, Lugansk y DombásLas provincias del este de Ucrania y sus respectivas capitales son Donetsk y Lugansk, aunque esta última también puede ser Luhansk si se opta por la forma ucraniana en vez de la rusa. La segunda ciudad del país es Járkov, mejor que Kharkov.

Igualmente, la hispanización preferible del nombre de la región situada al este de Ucrania es Dombás.

6. Kremlin, no KremlimComo se registra en el Diccionario de la lengua española, la forma kremlin terminado en ene y con ka mayúscula, es la grafía adecuada de este sustantivo cuando se hace referencia a la ciudadela amurallada de Moscú, y no Kremlim".

7. Proeuropeo y prorruso en una sola palabraProeuropeo y prorruso en una sola palabra y, en el segundo caso, con erre doble, son las formas adecuadas de escribir estos términos en español.

8. Ley marcial, en minúsculaLa ley penal y procesal militar que se aplica a los ciudadanos en situaciones excepcionales se escribe en minúsculas: la ley marcial.

9. Tropa no es sinónimo de militarPara indicar el número de integrantes de un Ejército, lo adecuado es utilizar el sustantivo militar, y no tropa, que alude a un grupo de militares. Así pues, no es apropiado hablar de diez mil tropas como sinónimo de diez mil militares.

10. Grivna, nombre de la monedaLa grafía grivna es la recomendada por las Academias de la Lengua para el nombre de la moneda de Ucrania, no hryvnia, hrivna, grivnia, jrivna ni hryvna.

11. Rada Suprema, mayúsculasRada Suprema, o Consejo Supremo, es el nombre oficial del parlamento de Ucrania y, como tal, se escribe con mayúscula.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.