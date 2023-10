FundéuRAE: “fue diagnosticado hace” o “en”, pero no “fue diagnosticado desde”

Madrid, 3 oct (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que en la expresión fue diagnosticado, lo adecuado es que el complemento que indica cuándo se recibe el diagnóstico se encabece por hace o en, pero no por desde.

Sin embargo, los medios de comunicación presentan ejemplos como los siguientes: Confesó que Taylor fue diagnosticado desde hace 4 años, Fue diagnosticado desde hace tres años o Fue diagnosticada de alzhéimer desde 2009.

El verbo diagnosticar es, en el ámbito médico, determinar el carácter de una enfermedad mediante el examen de sus signos. Como se ve, esta acción designa algo puntual, no un proceso que se prolongue en el tiempo (a diferencia de la enfermedad misma, que tiene una duración más o menos extensa). Por ello, no es adecuado que se precise el instante en el que se recibe el diagnóstico con la preposición desde, que indica el punto de arranque de un proceso y que no se suele combinar con acciones puntuales, como apunta la gramática académica.

En su lugar, es posible emplear en para señalar cuándo se realizó el diagnóstico o hace para aludir al periodo de tiempo transcurrido desde que se llevó a cabo. El uso impreciso de desde se puede deber a un cruce con el verbo padecer, que sí implica un desarrollo en el tiempo y, por tanto, se puede construir con esta preposición: Habla de la enfermedad que padece desde pequeño.

Así pues, lo indicado en los ejemplos del principio habría sido escribir Confesó que Taylor fue diagnosticado hace 4 años, Fue diagnosticado hace tres años y Fue diagnosticada de alzhéimer en 2009.

