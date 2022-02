FundéuRAE: “no dudó en volver”, no “no dudó de volver”

Madrid, 8 feb (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) recuerda que con el sentido de tener dificultad para decidirse por una cosa o por otra, el verbo dudar puede ir seguido de las preposiciones en o entre, según el contexto, como se puede ver en el Diccionario de la lengua española, pero no de de.

Sin embargo, la preposición de se encuentra con frecuencia en frases como Sus invitados se sabían la letra de inicio a fin y no dudaron de acompañarlos con los coros y aplausos, Los usuarios de las redes sociales no dudaron de burlarse o El bando sublevado no disponía de submarinos propios, pero sí de dos aliados que no dudaron de poner a los suyos a su disposición.

También el Diccionario panhispánico de dudas señala que, cuando el verbo dudar significa vacilar o estar indeciso, es intransitivo y se construye con las preposiciones en o entre, pero no con de.

De manera que, en los ejemplos anteriores, lo indicado habría sido Sus invitados se sabían la letra de inicio a fin y no dudaron en acompañarlos con los coros y aplausos, Los usuarios de las redes sociales no dudaron en burlarse y El bando sublevado no disponía de submarinos propios, pero sí de dos aliados que no dudaron en poner a los suyos a su disposición.

Se recuerda que, en cambio, la preposición de es obligatoria ante el complemento de este verbo cuando es intransitivo y significa tener dudas o desconfiar, como en Quienes lo conocen nunca dudaron de su inocencia o Nadie dudó de que la iniciativa del partido la llevaría Dinamarca.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.