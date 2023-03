FundéuRAE: “autoestima” es un sustantivo femenino

La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que el sustantivo autoestima es de género femenino: la autoestima, una gran autoestima.

Sin embargo, en las noticias a veces se usa con género masculino: ¿Cómo reforzar el autoestima y celebrar el amor propio?, Se realizó otro análisis para analizar el autoestima y se demostró que no existe vínculo entre este y un gusto por los autos deportivos o La encuesta ahondó en la relación entre la felicidad y el autoestima.

El Diccionario de la lengua española indica que esta palabra, que significa valoración generalmente positiva de sí mismo, es femenina. Se trata de una voz formada por el prefijo auto- y el sustantivo estima, del cual toma su género autoestima. Puede que el uso del artículo el se deba a una confusión con el caso de el agua o el aula. La solo se sustituye por el cuando precede inmediatamente a un sustantivo femenino que comience por a tónica, es decir, cuando en esa a recaiga el acento de la pronunciación de la palabra, como en el caso de águila.

Dado que autoestima no comienza por a tónica (el acento recae en la sílaba ti), no hay motivo para sustituir la por el, ni para emplear en masculino otros determinantes, pronombres o adjetivos referidos a este término: esta/otra autoestima, no este/otro autoestima.

De este modo, en los ejemplos citados lo adecuado hubiera sido escribir ¿Cómo reforzar la autoestima y celebrar el amor propio?, Se realizó otro análisis para analizar la autoestima y se demostró que no existe vínculo entre esta y un gusto por los autos deportivos y La encuesta ahondó en la relación entre la felicidad y la autoestima.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.