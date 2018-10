Fundéu BBVA: "sin voz" y "sinvoz", grafías adecuadas

"Sin voz" y "sinvoz" son grafías adecuadas para aludir a quienes se les niega el derecho a expresar sus opiniones, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

La Ortografía explica que, al igual que términos asentados como "sinsentido" o "sinfín", que son el resultado de la fusión gráfica de locuciones originariamente escritas en dos palabras, existen hoy en día otras locuciones sustantivas como "sin techo", "sin tierra" y "sin papeles", que pueden ya verse escritas como "sintecho", "sintierra" y "simpapeles". La escritura de estas voces con la grafía unitaria, aunque es todavía minoritaria, es perfectamente válida.

Este mismo razonamiento es también aplicable a "sinvoz", cuyo uso extendido permite que se escriba ya en una sola palabra y sin ningún resalte tipográfico.

Al utilizar el plural, lo habitual es mantener el término invariable ("los sinvoz"). A pesar de que esta forma no se considera incorrecta, al tratarse de un sustantivo no hay motivo para no construir el plural "sinvoces".

Por lo tanto, en una frase como "Yo preferiría hablar más de escuchar los silencios de los sinvoz que de dar voz a los olvidados", habría sido más adecuado escribir "Yo preferiría hablar más de escuchar los silencios de los sinvoces que de dar voz a los olvidados".

No obstante, también resulta válida la escritura en dos palabras ("sin voz"), siendo, en este caso, su plural invariable ("los sin voz): "Su lucha contra la desigualdad la han convertido en la voz de los sin voz".

