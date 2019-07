Fundéu BBVA: "excolonia británica", en dos palabras

El prefijo "ex-" se escribe unido al sustantivo "colonia" en la expresión "excolonia británica", señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

En las noticias relacionadas con las protestas en Hong Kong, es frecuente encontrar esta denominación mal escrita, como en "Activistas prodemocracia asaltan el Parlamento de Hong Kong en el aniversario del retorno de la ex colonia británica a la soberanía china", "Han marcado un punto de inflexión en la historia del hasta ahora pacífico movimiento prodemocrático de la ex colonia británica" o "Jornada de caos sin precedentes en la ex colonia británica".

Según indica la última edición de la Ortografía académica, el prefijo "ex-" se escribe unido a la palabra siguiente como norma general, mientras que se separa de esta cuando precede a varias voces que tienen un significado unitario, como en "ex alto cargo". Al no cumplir "excolonia británica" esta condición, lo adecuado es escribir el prefijo unido al sustantivo al que precede.

De este modo, en los ejemplos anteriores lo apropiado habría sido optar por "Activistas prodemocracia asaltan el Parlamento de Hong Kong en el aniversario del retorno de la excolonia británica a la soberanía china", "Han marcado un punto de inflexión en la historia del hasta ahora pacífico movimiento prodemocrático en la excolonia británica" y "Jornada de caos sin precedentes en la excolonia británica".

