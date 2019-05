Fundéu BBVA: Eurovisión, 7 claves de redacción

Con motivo de la 64.ª edición del Festival de Eurovisión, la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA, ofrece algunas claves para redactar adecuadamente las informaciones relacionadas con este acontecimiento.

1) Festival de la Canción de Eurovisión, con mayúscula

El nombre que recibe este concurso musical es Festival de la Canción de Eurovisión, todo ello escrito con mayúscula inicial. Además, se usan las denominaciones Festival de Eurovisión, Eurovisión y Eurofestival, todas ellas en mayúscula.

2) El sustantivo eurofán, junto y con tilde

El término eurofán, que hace referencia a la persona que sigue con entusiasmo el Festival de Eurovisión, se escribe con tilde y en una sola palabra.

3) Sexagesimocuarta o sesenta y cuatro edición

Es apropiado utilizar tanto los números ordinales como los cardinales con nombres de acontecimientos, aniversarios, celebraciones, etc., como en 64.ª (sexagesimocuarta o sexagésima cuarta) edición o 64 (sesenta y cuatro) edición. Se recuerda además que la abreviatura de los ordinales lleva punto entre la cifra y la letra voladita: La 64.ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión se celebra en Tel Aviv.

4) Títulos de canciones, en cursiva o entre comillas

Los títulos de las canciones se escriben en cursiva o entre comillas y solo con la primera palabra en mayúsculas (además de las que deban llevarla por su naturaleza, como los nombres propios), tal y como señala la Ortografía de la lengua española: La venda o «La venda», pero no La Venda.

Si se trata de títulos de canciones escritos en otras lenguas, lo recomendable es aplicarles esta misma norma respecto a las mayúsculas (Friend of a friend), aunque puede respetarse la forma de escribirlos en el idioma correspondiente (Friend of a Friend).

5) Los 5 grandes, mejor que Big Five

La expresión inglesa Big Five alude a los cinco países que más aportan económicamente a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival, y que tienen derecho a estar en la final sin pasar por las semifinales: Alemania, España, Francia, Italia y el Reino Unido. En español puede emplearse la traducción los cinco grandes o los 5 grandes, que se escriben sin necesidad de mayúsculas ni resaltes.

6) Nombres de países y gentilicios

Entre los participantes de Eurovisión, pueden surgir dudas en cuanto a la escritura de los siguientes países: Bielorrusia, no Bielorusia ni Belarús; la República Checa y Chequia, nombres válidos; Azerbaiyán, no Azerbayán ni Azerbaijan, y Moldavia, no Moldova.

Asimismo, se recuerda que los gentilicios se escriben en minúscula y que en algunos de ellos existe variación en el plural. Este es el caso de israelís e israelíes, que son formas válidas para construir el plural de israelí.

7) Otros anglicismos

En las informaciones sobre el festival abundan los anglicismos, algunos de los cuales pueden sustituirse por alternativas en español que resultan más claras para la mayor parte de los lectores:

.- preparty es el nombre que se da a las fiestas que algunos países organizan antes de su participación en el festival. Las expresiones fiesta previa, prefiesta y fiesta anterior son alternativas válidas en español.

.- recap es la palabra inglesa con la que se alude al vídeo que recoge pequeños fragmentos de cada canción o actuación. En español puede hablarse de resumen o videoresumen.

.- hype designa a la (gran) expectación que despierta algo, en este caso una actuación.

.- dark horse se aplica a una canción infravalorada por la audiencia en un principio, pero que luego puede obtener buena clasificación, lo que en español puede expresarse con la voz (canción) sorpresa.

.- flop se usa para referirse a un resultado que en español podría calificarse como fracaso, decepción o fiasco.

Si, en todo caso, se opta por usar alguno de estos extranjerismos, lo adecuado es destacarlos con cursiva o, si no se dispone de ese tipo de letra, entrecomillarlos.

La Fundéu BBVA (www.fundeu.es), que trabaja asesorada por la Real Academia Española y cuyo principal objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación, cuenta con la colaboración, además, del Instituto Cervantes, la Fundación San Millán, Accenture y Prodigioso Volcán.