Fundéu BBVA: "cara a cara", mejor que "head to head"

ESPAÑOL URGENTE

Las expresión "(enfrentamiento) cara a cara", es una alternativa adecuada a "head to head", anglicismo empleado con frecuencia en noticias deportivas, señala Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.,En los medios de comunicación es habitual encontrar frases como "El head to head también da razones a Nadal, que en 2018 ganó a Tsitsipas las dos veces que se cruzaron", "Margaret Court superó a Billie Jean King en el head to head, derrotándola en 2