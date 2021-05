La Fundación Sorigué acogerá una exposición permanente de Chiharu Shiota

El espacio Planta de la Fundación Sorigué de Lleida acogerá a partir del próximo 3 de junio la primera instalación permanente en España de la artista japonesa Chiharu Shiota, bajo el título In the beginning was.

Según han informado desde Sorigué, para la creación de esta obra única la artista se inspira en el entorno industrial de la gravera de Sorigué y utiliza la piedra como elemento fundamental de su obra.

El sonido de las piedras cayendo en las montañas de grava inspiraron a la artista, que pretende transmitir a través del uso de la piedra el concepto de origen. Por una parte, al origen del universo con una densa trama formada por hilos y piedras y, seguidamente, al origen del grupo empresarial Sorigué.

La instalación que se presentará el próximo 3 de junio es la culminación de un proyecto iniciado en 2015 con la exposición temporal bajo el mismo título, y que ha evolucionada hasta ahora con esta exposición permanente.

Shiota es una de las artistas de mayor prestigio internacional, reconocida por explorar las relaciones entre la memoria y la pérdida a través de la creación de conmovedores ambientes que representan el espacio entre el mundo interior y exterior de la artista.

Recientemente ha participado en algunas de las bienales más importantes como la de Moscú, Sídney, Lyon y Venecia y, además, recientemente ha expuesto su obra en una muestra monográfica en el Mori Art Museum de Tokio y en la retrospectiva Linhas da Vida en los centros de arte más importantes de Brasil

In the beginning was convivirá en Planta con espacios que albergan la obra de los artistas William Kentridge, Anselm Kiefer, Bill Viola, Antonio López y Juan Muñoz. EFE

