La Fundación Palarq subvenciona 59 proyectos españoles en el mundo para 2021

Apoya investigaciones de arqueología y paleontología humana fuera de Europa

La Fundación Palarq subvencionará para el próximo año los trabajos de 59 proyectos de arqueología y paleontología humana de equipos españoles en 30 países, la mayoría de los cuales están en África, informa este lunes en un comunicado.

Esta entidad privada sin ánimo de lucro apoya misiones en arqueología y paleontología humana de investigadores españoles en el extranjero, excluyendo Europa, y está presidido por Antonio Gallardo Ballart y dirigido por Carolina Bähr.

Entre los responsables de los proyectos están Fundación Atapuerca, Csic, Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh), Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (Iphes) y una veintena de universidades, como la de Alicante, Almería, Barcelona, Burgos, Cantabria, Cádiz, Córdoba, Universidade da Coruña, Granada, Jaén, La Laguna, Santiago de Compostela, Valencia, Complutense de Madrid, Autònoma de Barcelona, Pompeu Fabra y Uned.

ÁFRICA

África concentra 29 de los proyectos subvencionados, en países como Egipto, Marruecos y Tanzania; en Asia hay 15, como en India, Irak, Israel, Jordania y el Líbano; Sudamérica y Centroamérica reúnen 12, en Argentina, Chile, Ecuador, México y Perú; y hay 1 en Oceanía.

15 de los 59 proyectos reciben subvenciones de Palarq por primera vez, y 7 de ellos están en África: dos de éstos son el estudio Lixvs-Garvm de recursos marinos en época antigua (Marruecos), de Universidad de Cádiz; nuevas tecnologías aplicadas a la tafonomía de los orígenes humanos en el este de África (Tanzania, Kenia, Etiopía), de la Complutense; y 'The Fifth Cataract Project: human-environment interactions during late prehistory' (Sudán), de la Pompeu Fabra.

Los otros cuatro africanos son: inicios del Achelense en África oriental (Tanzania), de Csic; origen de Homo sapiens y su adaptación a entornos costeros: transición ESA-MSA en Kilwa (Tanzania), de Universidad de Valladolid; comportamiento de Homo erectus, en el yacimiento de homínidos de Tighennif (Argelia), de Cenieh; y misión hispano-argelina en Tipasa (Argelia), de Universidad de Murcia.

ASIA Y AMÉRICA

Otros cuatro son de Asia: asentamiento edomita de montaña en Sela (Jordania), de la UB; patrimonio del área de Trialeti (Georgia), para un recurso turístico-cultural, de Universidad de Extremadura; pastoralismo nómada en Mongolia, de Universidad de la Laguna; y orígenes de la civilización del Indo (Kachchh, India), de Csic e Institut Català d'Arqueologia Clàsica (Icac).

Y cinco son de América: primeros pasos humanos en Sudamérica (Gonfoterios, Chile), de Iphes; poblamiento y paleoambiente en la meseta norte del Chubut (Argentina), de UAB; Arvcoda, sobre recursos vegetales en la costa del Desierto de Atacama (Chile), de Csic; excavaciones en Diego Portales (Chile) sobre canoeros del mar interior, de UAB; y paisaje agrario prehispánico andino, en las terrazas imperiales Huari e Inca del valle de Sondondo (Perú), de Universidad de Oviedo.

MÁS DE 200 SUBVENCIONES EN 4 AÑOS

La Fundación Palarq ha ido ampliando el número de misiones subvencionadas desde que se creó, en 2016: la primera convocatoria apoyó 22 proyectos favorecidos (2016), la segunda 33 (2017) y la tercera 44 (2018).

En 2019 fueron 48 proyectos, más 54 que recibieron de forma extraordinaria una subvención para análisis de elementos en yacimientos de España.