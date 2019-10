"Fuego" de Estopa, a punto del doblete en ventas y "streaming" en España

"Fuego", noveno disco de estudio de Estopa, se ha estrenado en el mercado español con un número 1 en ventas que resulta más valioso si cabe dado el alto número de novedades copando los diez primeros puestos y que se ha quedado muy cerca de conseguir también esa plaza en las escuchas en línea.

Con los datos recabados del 18 al 24 de octubre, la lista oficial de ventas de Promusicae concluye que los siguientes discos de mayor éxito son "Las palabras vividas" de Quique González y "No dejo de bailar" de la "extriunfita" Julia Medina.

No son los únicos debuts. De hecho aparecen muy cerca tanto "Sentir" de Pastora Soler, cuarto, como "La otra vida" de 091, primer disco en 25 años de la veterana banda granadina, que se estrena en el quinto lugar. Aún hay espacio para una última novedad, el disco infantil "Érase una vez" de Depedro, que es octavo.

El resto del "top 10" lo integran: "Salto al color" de Amaral, sexto; el recopilatorio "Sabina 70" de Joaquín Sabina, séptimo; "El mal querer" de Rosalía, noveno, y "Abrazos" de El Arrebato, décimo.

A punto se ha quedado Estopa de conseguir la máxima posición en la otra lista principal de Promusicae, la de escuchas en "streaming", donde los hermanos Muñoz han sido segundos por detrás del debut de "Happy Birthday Flakko", del español Rels B.

Este artista de urbano latino está de enhorabuena y protagoniza además la máxima subida con otro de sus trabajos, "Flakk Daniel's LP", que pasa del puesto 48 al 32.

El podio del "streaming" lo completa "The Academy", de Rich Music LTD, Sech, Dalex, Jusin Quiles y Lenny, que baja del número 1 al 3, y permanece por delante de "Nuclear" de Leiva, cuarto tras 31 semanas, y "Hollywood's Bleeding" de Post Malone, quinto.

Más novedades que alcanzan los puestos de honor en esta lista son "Mala santa" de Becky G, octava, y "No dejo de bailar" de Julia Medina, novena.

Completan los diez primeros puestos "When We Fall Asleep, Where Do We Go?" de Billie Eilish, que es sexta; "Oasis" de J Balvin y Bad Bunny, séptimo; mientras "Balas perdidas" de Morat se aferra al décimo puesto y deja fuera del medallero de honor a "Spoiler" de Aitana.

Pocos cambios respecto a las canciones de mayor éxito en España. Así, en el número uno continúa tras 14 semanas en lista "China" de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, J Balvin y Ozuna; y en el dos, "Yo x Ti, Tú x Mí" de Rosalía y Ozuna, que ya suman diez semanas.

La máxima subida es para la tercera situada, "Ritmo (Bad Boys For Life)", reinterpretación del clásico "Ritmo de la noche" del grupo belga Mystic a cargo de Black Eyed Peas y J Balvin. En solo dos semanas de escuchas, salta desde el puesto 38.