Francisco Rico (RAE): "El independentismo catalán es un disparate de romerías y gestos simbólicos"

El académico insta a mejorar la educación: "Los catedráticos no son los que normalmente matan a mujeres, sino gente sin cultura"

SEVILLA, 7 (del enviado especial de Europa Press, Eduardo Blanco)

El académico de la Real Academia Española (RAE) Francisco Rico ha calificado al independentismo catalán como "un disparate de romerías, gestos simbólicos y lazos amarillos", que además organiza unas manifestaciones que le recuerdan a "el Rocío" andaluz.

"Las manifestaciones están bien organizadas y son divertidas, como en el Rocío, donde van creyentes que esperan la gracia de la Virgen, pero también hay una mayoría de personas a las que ni les va ni les viene eso", ha ironizado en una entrevista con Europa Press el filólogo, que presenta las obras completas de Cervantes en el marco del Congreso de Asale.

Para el académico, en Cataluña no hay muchos "independentistas de verdad", sino "personas que quieren decir que lo son". "Quieren ejercer el derecho a decidir, tenerlo pero no practicarlo. Proclaman la República y toman las de Villadiego: si hubiera que votar, sería la derrota del independentismo", ha señalado.

Rico ha asegurado que en Cataluña "el libro nacional" es 'El Quijote', frente a aquellos que defienden que es el 'Tirant lo Blanc' --del que Cervantes decía "con ironía" que era 'el mejor libro del mundo'--. "En ningún sitio se ha alabado más al Quijote y a Cervantes que en Cataluña", ha defendido el catedrático.

Preguntado respecto al actual nivel educativo en España, se ha mostrado "pesimista" al observar cómo las humanidades están "arrinconadas". En cualquier caso, cree que para los jóvenes es un "peligro mayor" la actual "memoria inexistente" respecto a aquello que no sea "lo inmediato".

FELIPE GONZÁLEZ Y MARILYN MONROE

"Hay universitarios a los que no les suena de nada Felipe González o Marilyn Monroe, por poner dos ejemplos. Los chicos más jóvenes no tienen perspectiva más allá del cantante o del disco de moda y esa falta de referentes es muy peligrosa", ha lamentado.

De hecho, Rico cree que "elevar el nivel de cultura y educación" sería útil para evitar algunas de las situaciones que han marcado los últimos tiempos. "No es que los violadores quieran atacar al género femenino, es que son bárbaros. Los catedráticos de universidad no son los que normalmente matan a mujeres, sino gente sin cultura", ha apostillado.

NI CERVANTISTA NI QUIJOTISTA

Rico, que ha dirigido estas obras completas de Cervantes que publicará la RAE, admite que no se considera "ni cervantista ni quijotista". "Soy filólogo y no me ha interesado nunca estudiar a Cervantes", ha admitido, para luego no obstante mostrar su admiración por la obra del autor de 'Novelas ejemplares'.

En el caso de 'El Quijote', recomienda para los más jóvenes y los alumnos hacer "una lectura antológica" de la novela, es decir, que se pueda "leer a trozos". "No hay ninguna necesidad de leer 'El Quijote' desde la primera página ni seguido, sé de varios que lo han leído así", ha comentado con humor.

Para el filólogo, el 'secreto' de esta obra de Cervantes que atrae a tantos novelistas es que "su argumento es el de toda novela posible: el contraste entre realidad y deseo". "Los humanos nos pasamos la vida haciendo planes que a veces van contra la realidad, porque luego ocurren otras cosas. Eso es 'El Quijote'", ha concluido.