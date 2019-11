Francesa Justine Triet vuelve a Festival Sevilla con ‘El reflejo de Sibyl’

La directora francesa Justine Triet ha reeditado esta noche su relación con el Festival de Cine Europeo de Sevilla con El reflejo de Sibyl, una historia sobre una psicoanalista que regresa a su vocación primera, la escritura.

Con esta película, Triet (París, 1978) vuelve al Festival de Sevilla tras proyección de sus anteriores filmes, 'Los casos de Victoria' y 'La batalla de Solferino'.

Esta vez compite en Sección Oficial con esta historia en la que el argumento se acerca a un personaje que más que víctima de sus problemas, es alguien que los resuelve metiéndose en ellos.

Esa idea de resistencia es la que alberga la esperanza, porque lo complicado es mantenerse en pie cuando todo se desmorona, ha indicado la directora francesa.

Adèle Exarchopoulos (protagonista de 'La vida de Adèle') interpreta en este caso a una actriz desesperada cuya vida es, a ojos de su terapeuta (Virginie Efira), maná para la literatura.

El encuentro entre estas dos mujeres pone a circular en pantalla cuestiones como los enredos sentimentales, la psicología, la ficción y el cine.

En ese proceso de autosanación, la protagonista tiene que acudir a su pasado, pero Triet asegura que no se trata de flashbacks porque aunque hay un odio de sí misma hacia su pasado, no está recordándolo sino descubriéndolo, lo que supone para ella una revelación.

'El reflejo de Sibyl' es una película cinéfila que afrancesa al mejor Woody Allen, invoca a 'Eva al desnudo' y se recrea en 'Stromboli', poniendo en jaque como la manipulación y la traición.

Para la autora, estos términos no tienen siempre que valorarse desde el punto de visto moral, sino que en el cine se pueden tener en cuenta otras representaciones , como su sentido lúdico o de juego para sorprender al espectador, porque cuando pienso en mí como público lo que más me gusta es que me sorprendan, ha concluido Triet.