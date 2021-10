Folguera: Pese a no estrenar "Libertad" está teniendo reconocimiento merecido

El productor cinematográfico de Libertad, Tono Folguera, se siente orgulloso y satisfecho por el reconocimiento merecido que está teniendo la película pese a haberse pospuesto su estreno en las salas de cine por el atasco que hay por culpa de la pandemia.

Así lo ha reconocido en el Festival Ópera Prima de Tudela, donde no ha dudado en afirmar que volveríamos a hacerlo y ha añadido que todos queremos que una ópera prima dé rentabilidad económica, pero cuando haces una primera película ese no es el único objetivo y muchas veces tampoco es primordial.

La película, acabada en 2020 y seleccionada para el festival de Cannes, todavía no se ha estrenado, lo hará el próximo 19 de noviembre, debido al atasco que hay en las salas por la pandemia.

El atasco está siendo tremebundo, están pasando cosas que no habían pasado nunca, puedes tener todas las sesiones vendidas en un cine el jueves y el viernes no estar ya la película en cartelera porque tienen que entrar cada semana cinco películas nuevas, ha asegurado el productor catalán que ha presentado Libertad en la séptima y última jornada del Festival de Cine Ópera Prima Tudela acompañado de la actriz protagonista, María Morera.

Tono Folguera, que ha lamentado el problema actual, ha destacado, por otra parte, que lo importante es que las películas están saliendo y la gente está yendo al cine; globalmente el hecho de que hayan salido ahora títulos tan importantes había que hacerlo para que los espectadores volvieran a coger el hábito de ir al cine, no había más remedio.

La primera película de la directora catalana Clara Roquet narra la historia de Nora (María Morera), una joven de 14 años que pasa sus vacaciones con su madre (Nora Navas) en la villa de verano de su abuela Ángela (Vicky Peña).

Siente que no encuentra su lugar, pero todo cambia con la llegada de Libertad (Nicolle García), la hija de Rosana (Carol Hurtado), la mujer colombiana que cuida a la abuela, con la que Nora entablará una gran amistad.

La joven María Morera ha destacado que ha sido muy fácil y divertido meterse en la piel de Nora porque es un personaje totalmente diferente a mí y eso es lo que mola a la hora de interpretar.

La actriz, de solo 17 años, también ha reconocido que Clara Roquet le ayudó mucho a construir el personaje. Tiene muy claro lo que quiere y resultó fácil transmitirlo en set, ensayamos durante un mes, pero realmente donde se formó el personaje de Nora fue en rodaje, ha afirmado.

Morera ha manifestado que trabajar en Libertad al lado de Nora Navas y Vicky Peña ha sido un auténtico máster para ella.

Nora es la persona más humilde que conozco, además de ser una persona súper divertida; en el rodaje me ayudó un montón, pero en el Festival de Cannes es cuando me di realmente cuenta de lo grande que es como persona, ya que me ayudó muchísimo, me dio muchos consejos y se lo agradecí porque fue un festival muy caótico.

Con Vicky Peña no coincidió tanto en el rodaje, pero es una persona que trabaja muy bien, sabe siempre donde está su sitio y es muy fácil trabajar con ella, ha dicho.

Por otra parte, Folguera ha comentado que el mundo de la producción en estos momentos es un tanto incierto y ha indicado que ha sido un mazazo duro que con el Gobierno más progresista de la historia de España no se haya incrementado sustancialmente el dinero que se dedica a hacer películas en un momento complicado del sector.

El productor ha reflexionado que está bien que se mime el mercado, es decir a las plataformas, pero ha señalado que no podemos olvidarnos de la parte más cultural y no hablo solo de las películas de autor, si pensáramos qué películas han gustado este año, diríamos Maixabel, El buen patrón, Madres paralelas o Mediterráneo, películas que hace TVE con la ayuda del Ministerio de Cultura.

A este respecto, ha apuntado que si dejamos al mercado mandar ahí, olvidémonos de todo esto; no sé si como país queremos renunciar a esto. Vamos a ser el único país que no mima a su audiovisual, los americanos lo tienen muy claro desde hace años, su audiovisual es el más subvencionado del mundo, hay dinero público a patadas.