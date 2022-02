Flamencos piden a la Sgae no cobrar "0 euros" por emitir su música de noche

Juan Carmona, Tomatito o Pepe Habichuela han manifestado hoy su desacuerdo con la medida que llevará a votación la Sgae el 9 de febrero en su asamblea general, que introducirá un nuevo modelo de reparto de derechos de autor en función de la audiencia, de la inversión publicitaria en televisión, así como en cada una de las horas de emisión.

Una modificación con la que se pondrá fin a la llamada "rueda de las televisiones", un sistema que permitió a un número reducido de socios embolsarse cuantiosos ingresos durante años (ahora ya limitados por la Ley de propiedad intelectual a un máximo del 20%) por emitir sus canciones en la franja nocturna en acuerdo con las editoras televisivas, que pactaban con ellos una cesión de derechos que también beneficiaba económicamente a las televisiones.

"Lo que se quiere aprobar es dejar la música desde las dos de la mañana a las dos de la tarde a cero euros y que a partir de las ocho y media cualquier persona que está en el programa 'Deluxe' o en otros programas de corazón puedan salir cantando un tema y en cuatro minutos se lleve 5.000 euros; y para mi no es ético", ha expresado el guitarrista en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por otros artistas como Tomatito, Juan Habichuela o Antonio Canales.

En este sentido, Juan Carmona -miembro de la junta directiva de Sgae- ha explicado a Efe tras la rueda de prensa que ellos piden que este porcentaje se quede en un "15% o 16%". "Ni siquiera vamos a pedir lo que pide la ley, que es un 20%, porque es lo justo, lo que no puede ser es que se quede al 0 y todo quede en el 'prime time'", ha matizado.

En concreto, la modificación que la Sgae quiere introducir es que el reparto de derechos de autor se haga según la audiencia, la inversión publicitaria en televisión y según las horas en las que se emita esa música. Así, se podrá acabar con un método que suponía que ganara mucho más una canción emitida de madrugada y sin apenas espectadores que otra, durante menos tiempo, pero en horario de máxima audiencia.

Por su parte su hermano, el también guitarrista Josemi Carmona, ha calificado esta rueda de prensa como "momento histórico", ya que están "luchando" por lo que les parece "justo": "es importante que el volumen de derechos generados en esa franja (la nocturna) sea más voluminosa que el resto".

Tras la lectura de un manifiesto que ha sido secundado por otros artistas como Estrella Morente o Diego El Cigala, el guitarrista Pepe Habichuela ha denunciado también que la próxima asamblea se celebre telemáticamente (algo que acepta el estatuto de la entidad en casos de fuerza mayor o por situaciones excepcionales debidamente justificadas).

"Tengo 78 años y me están pidiendo que vote por Internet, yo no sé ni tengo los medios, me parece un vergüenza que la Sgae nos ponga tan difícil votar", ha añadido el guitarrista al tiempo que José Fernández "Tomatito" ha expresado que en su caso no puede votar telemáticamente porque no tiene "tiempo".

"Tengo que tocar la guitarra, pero si voy a tocar a un teatro está lleno y un partido de fútbol también está lleno, que la asamblea se hagan en dos veces y se vote en dos o tres días", ha apuntado.

Entre las demandas que los miembros del colegio de Pequeño Derecho han hecho a la Sgae está también la de que se les aplique también a ellos la reciente decisión de la entidad de reducir a un mes el tiempo de espera para cobrar los derechos generados por grandes conciertos (a partir de 200.000 euros de taquilla).

De no ser así, afirman, se estará favoreciendo "claramente a unos por encima de otros.