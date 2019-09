El flamenco y Sara Baras, protagonistas de la nueva temporada del Teatro Real

El Teatro Real, hogar de las producciones clásicas más importantes de España, acogerá esta temporada la segunda edición del ciclo "Flamenco Real", una cita con esta disciplina artística que incluye 30 actuaciones y que rinde homenaje a la bailaora y coreógrafa Cristina Hoyos.

"El Teatro Real necesitaba el flamenco", ha declarado este miércoles en la presentación del ciclo el director del centro, Ignacio García-Belenguer, que ha estado acompañado en el acto por el productor Aurelio Solana, así como por Hoyos y por la "madrina" de esta segunda edición del ciclo, la bailaora y coreógrafa Sara Baras.

Belenguer ha explicado que esta edición, que comienza el 25 de octubre y finaliza el 17 de julio, doblará el número de espectáculos respecto a la del año pasado, que congregó a más de 5.000 asistentes en el Salón de Baile del Teatro.

El director del centro ha adelantado que esperan doblar la cifra este año, gracias a una programación que incluye las actuaciones de artistas como Eduardo Guerrero, Lucía Álvarez "La Piñona" o Antonio Canales, que apadrinó el ciclo en su anterior edición.

Por su parte, Baras ha querido agradecer al Teatro Real la oportunidad de amadrinar un proyecto tan importante: "Estoy aquí para apoyar el flamenco: algo nuestro que hoy en día está en todo el mundo", ha explicado.

Una declaración de intenciones que comparte Hoyos, quien ha agradecido el homenaje y recordado que, no hace muchos años, "el flamenco no se bailaba en los teatros".

"Hemos ido abriendo puertas de muchos teatros", ha declarado la bailaora, que introdujo con su compañía, por primera vez hace 30 años, el flamenco en la prestigiosa ópera de París.

"Cuando yo empecé a bailar, quería llegar a más. Yo me he ganado la vida con lo que más me gusta: el baile y el flamenco", ha asegurado la bailaora sevillana, quien ha agregado que ha cumplido "muchos sueños trabajando, luchando y girando. Seguiré bailando hasta que pueda".

El ciclo se abrirá el 25 de octubre con el bailaor Marco Flores, a quien acompañarán en el Salón de Baile del Teatro Real la cantaora Mercedes Cortés y el guitarrista Jesús Núñez.