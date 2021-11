Fito&Fitipaldis actuarán en A Coruña en marzo con su gira "Cada vez cadáver"

Fito Cabrales y sus Fitipaldis volverán a actuar en concierto en A Coruña el próximo 19 de marzo, cinco años después de su última actuación en la ciudad, y lo harán con su gira Cada vez cadáver".

A Coruña será su segunda parada en esta nueva gira que recorrerá 21 ciudades españolas, informa la organización.

La banda de Fito & Fitipaldis publicó su último trabajo discográfico el pasado 24 de septiembre y la crítica lo considera una de las entregas más honestas y sinceras del artista.

Morgan será la banda invitada en esta gira en la que presentarán su nuevo trabajo "The River and The Stone.

Las entradas saldrán a la venta este viernes 12 de noviembre en Ataquilla, Ticketmaster y la Taquilla de la Plaza de Ourense, en A Coruña.