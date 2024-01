Filmoteca Española rinde un homenaje al director Agustí Villaronga

Filmoteca Española, organismo del Ministerio de Cultura encargado de la preservación, investigación, documentación y difusión del patrimonio fílmico y cinematográfico español, rinde un homenaje al director Agustí Villaronga, fallecido hace poco menos de un año, con la proyección de la mayor parte de sus trabajos.

Según ha informado Filmoteca Española, el ciclo 'Agustí Villaronga. Fascinación por el mal' incluirá en los meses de enero y febrero una muestra de la obra de uno de los más heterodoxos directores del cine español con una retrospectiva con títulos como su debut 'Tras el cristal' (1986), 'Pan negro' (2010), 'El niño de la luna' (1989), 'El mar' (2000) o 'Aro Tolbukhin: En la mente del asesino' (2002).

El ciclo se presenta este viernes en el cine Doré de Madrid con la presencia de la actriz Marisa Paredes y la productora, guionista, directora y presidenta de l'Ateneu Barcelonès, Isona Passola.

Filmoteca Española realizará también el ciclo 'Barbara Hammer. Women I love' sobre una de las figuras clave del cine 'queer' y experimental de esta cineasta que cuestionó la mirada heteropatriarcal que históricamente ha arrojado el cine sobre este colectivo.

Además de sus cortos en 16 mm, se proyectará su trilogía 'Nitrate Kisses' (1992), 'Tender Fictions' (1995) y 'History Lessons'(2000), considerados hitos del cine LGTBIQ+.

El cine del palestino Elia Suleiman, quien visitará el Doré los próximos 25, 26 y 27 enero, protagonizará la primera retrospectiva en España dedicada a su figura.

Además de sus cortometrajes, se podrán ver en el cine Doré sus cuatro películas, la última de ellas inédita en salas: 'Chronicle of a Disappearance' (1996), 'Intervención divina' (2002), 'The Time That Remains' (2009) y''De repente, el paraíso' (2019).