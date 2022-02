La Filmoteca de Cataluña, 1,3 millones de espectadores en 10 años en el Raval

La Filmoteca de Cataluña conmemora desde hoy su décimo aniversario en el actual emplazamiento, en el corazón del barrio barcelonés del Raval, un tiempo en el que ha ofrecido más de 13.000 sesiones y ha recibido casi 1,3 millones de espectadores, según los datos facilitados este lunes por su director, Esteve Riambau.

Riambau ha destacado los "promedios altísimos" de ocupación en las sesiones, con una media de 99 espectadores, desde el año con más público, 2015, con 148.000 espectadores, hasta el que tuvo peores registros debido a la pandemia, 2020, año en el que se cancelaron la mitad de las sesiones y la Filmoteca tuvo 66.000 espectadores.

La Filmoteca catalana ha acogido en este decenio un total de 28 exposiciones, 19 de ellas de producción propia, de las cuales la más visitada ha sido "Marilyn Monroe by Milton H. Greene" (2020-2021), con más de 7.000 personas.

Los servicios educativos, ha continuado Riambau, han acogido a cerca de 58.000 escolares, con una política que culminó en 2021 con la creación de la marca FilmoXica para las sesiones familiares.

El 21 de febrero del 2012 empezaron las proyecciones en el edificio del Raval con una sesión especial que incluía un filme de Segundo de Chomón, un noticiero de Laya Films y una memoria de Cataluña a través de su cine, toda una "declaración de intenciones" asociada a la primera exposición, "Imágenes confrontadas: la Guerra Civil y el cine".

Inmediatamente después, siguió una retrospectiva dedicada a Bigas Luna, que incluía varias restauraciones del Centro de Conservación de la Filmoteca, inaugurado unos meses más tarde.

En estos diez años, la Filmoteca ha contado con invitados locales como Pere Portabella, Isabel Coixet, Mercè Sampietro, Carla Simón, Sergi López, Lluís Homar, Colita, Isaki Lacuesta, Carlos Saura, Pedro Almodóvar, Ana Belén o Eduardo Mendoza, e internacionales como Costa-Gavras, Marco Bellocchio, Ken Loach, Hanna Schygulla, Abbas Kiarostami, Peter Brook, Patrice Leconte, Terry Gilliam, Paolo Taviani, Agnès Varda, Werner Herzog, Myriam Mezières, Bertrand Tavernier, Guillermo del Toro o Volker Schlöndorf.

La Biblioteca de la Filmoteca cuenta actualmente con cerca de 80.000 libros y DVD y ha creado, apunta Riambau, un repositorio digital en el que están registrados cerca de 70.000 entradas, y la cinemateca catalana cuenta además con 120 fondos documentales de cineastas como Jaime Camino, Tomàs Pladevall, Eddie Saeta, Josep Maria Forn, del periodista Jaume Figueras o de la productora Oberon Cinematogràfica.

"A pesar de algunas advertencias apocalípticas, se ha demostrado que instalar la Filmoteca en el Raval ha sido un acierto", ha dicho Riambau sobre aquella opción, que la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, vinculada entonces a aquel proceso, ha definido como "una decisión estratégica" a la altura de otras filmotecas del mundo.

"Rechazar la función endogámica de la Filmoteca, cerrada solo al cine", ha sido la filosofía del centro en estos diez años, en los que ha intentado ser "ecléctica", "con cine clásico combinado con cine contemporáneo, exótico en algunas veces y próximo en otras", ha apuntado Riambau.

Coincidiendo con la efeméride, la Filmoteca proyecta esta tarde el documental "Film, the Living Record of our Memory", de Inés Toharia, que explica qué es la preservación fílmica y por qué es necesaria y da cuenta del funcionamiento de todas las cinematecas del mundo.

Entre las actividades previstas figura un ciclo de "filmotecas amigas", que comienza con una colaboración con la Cinémathèque Suisse de Lausana, que presentará en Barcelona la restauración de la versión original de "Jet lag (Vértigo en Manhattan)", de Gonzalo Herralde.