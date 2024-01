Filmin estrena el documental "20 días en Mariúpol", finalista en los próximos Óscar

La plataforma televisiva Filmin estrenará el próximo 12 de enero el documental "20 días en Mariúpol", finalista en los próximos Premios Óscar, Premio del Público en Sundance y la cuarta mejor película del año según The Guardian.

Mariúpol, la estratégica ciudad portuaria del sureste de Ucrania, estuvo bajo asedio durante las primeras etapas de la invasión rusa, y antes de caer en manos del ejército ruso sus calles se convirtieron en un campo de batalla que acorraló a miles de civiles ucranianos y donde entre febrero y mayo de 2022, más de 20.000 personas fueron asesinadas.

Horas antes de que estallara la guerra, el periodista ganador del Pulitzer y cineasta ucraniano Mstyslav Chernov, quien anteriormente había sido corresponsal de guerra en Iraq y Afganistán, viajó a Mariúpol con otros periodistas.

Juntos documentaron las atrocidades del asedio hasta ser los últimos corresponsales en la ciudad.

"Me di cuenta de la importancia de grabar todo lo que estaba pasando cuando los editores de Associated Press nos dijeron que no había nadie más informando", explica Chernov, puesto que "el ejército ruso había rodeado la ciudad y los demás periodistas se habían marchado".

Durante tres semanas, Chernov, el fotógrafo Evgeniy Maloletka y la productora Vasilisa Stepanenko fueron los únicos que capturaron y filmaron los horrores, incluido el bombardeo sobre el hospital materno-infantil de Mariúpol, cuyas imágenes conmovieron al mundo.

Ahora, estas grabaciones sin filtro toman forma de largometraje en "20 días en Mariúpol", un documental que sitúa al espectador en el centro del infierno que fueron los ataques rusos, como "un cerco alrededor de una ciudad condenada a morir", sentencia Chernov. EFE.

