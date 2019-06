Filip Custic, el creador del movimiento "objetismo" que arrasa en Instagram

Celia Ortega Torres

Constancia, paciencia y equilibrio son las claves del éxito del fotógrafo y director creativo Filip Custic, el resto son distracciones del ego para desviarte de tu objetivo principal, afirma contundente el artista multidisciplinar hispano-croata por el que han apostado Rosalía o Palomo Spain.

Este canario de 26 años combina la fotografía, performance, video y escultura creando una atmósfera y estética que materializa su paisaje mental.

Me nutro de cuerpos humanos, objetos, cromatismos, texturas y hago un mix; me gusta desfuncionalizar todo y replantear las cosas desde otra perspectiva, porque en mi mente tiene todo una lógica distinta, explica Custic (Santa Cruz de Tenerife, 1993) en una entrevista con Efe.

Inspirado por los jeroglíficos egipcios y artistas como René Magritte o Salvador Dalí, Custic completa sus proyectos con referentes poco habituales, entre los que cita su propia psicología y la tecnología, que define como un nuevo elemento que ha aparecido entre los humanos y nos permite crear una realidad alternativa muy interesante.

El artista utiliza la plataforma de Instagram como medio para exponer de una forma más personal algunas de sus obras, una aplicación con la que también ha experimentado su faceta artística creando varios filtros faciales como el Fibonacci, que superpone a la imagen el símbolo conocido como "espiral de Fibonacci".

Custic ha creado además el concepto objetismo, un movimiento artístico en el que los objetos y el cuerpo son esenciales dentro de un imaginario en el que pierden su sentido original para adquirir otro distinto. Mi propia psicología y las cuestiones que me planteo también me inspiran mucho, relata el canario.

Pese a su juventud, cuenta con un amplio recorrido en el mundo de la moda, disciplina que, según Custic, decora el templo del cuerpo, y que ha cautivado a marcas como Delpozo, Louboutin, Kenzo o Balmain, que han apostado por él para realizar algunas de sus campañas.

Alejandro Gómez Palomo, el diseñador detrás de la firma Palomo Spain, también eligió el universo del artista para la campaña de su colección Otoño-Invierno de 2016 y sus propuestas de Primavera Verano de 2018, además de utilizar una de las fotografías para protagonizar la portada del primer libro publicado por el diseñador.

La moda fue la primera plataforma donde me pude comunicar, me sentía libre, trabajé con marcas que me inspiraban muchísimo y aprendí mucho de los imaginarios de cada diseñador, relata Custic, que confiesa su tendencia actual hacia obras más personales donde tiene el control absoluto del proceso creativo.

Custic describe la exposición Filip Custic en conversación con César Manrique, que se puede ver hasta el 1 de septiembre en la Fundación César Manrique (Lanzarote), como un regalo del universo, una instalación que combina escultura, animación 3D y videoarte para reinterpretar los juguetes del viento de Manrique.

La fundación conoce a Manrique y sabe cual es el espíritu de un artista loco que quiere hacer lo suyo y punto, por lo que me sentí muy libre de crear esta escultura hiperrealista, explica el artista.

Custic concibe sus fotografías como cuadros virtuales y lienzos digitales dotados de un fuerte componente pictórico, que mezcla destreza analógica y edición digital, aunque afirma querer dar el salto al mundo del videoclip para conseguir el movimiento total en su obra.

No inició su proyecto con Rosalía hasta tener algo especial, pero la admiración mutua entre ambos y la grabación del nuevo álbum de la catalana, El mal querer, provocaron uno de los trabajos más populares del artista, que ha creado una imagen para cada tema además de la portada, con lo que empieza a cumplir su deseo de sumergirse en el mundo musical.

Escuchaba todas las canciones en bucle, canalizaba la información e iba sacando ideas, subraya Custic, que conoció a la cantante a través de Instagram y crearon un gran vínculo al coincidir en eventos y fiestas. EFE

cot/agf