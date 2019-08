Fiesta del cine: fechas y todo lo que debes saber

Buenas noticias para los más cinéfilos. Tras el éxito de la última fiesta celebrada el pasado mes de junio, que logró reunir a 1.825.800 espectadores con ‘Aladdin’ como película más taquillera, la 17ª edición del evento, y segunda de este 2019, ya tiene fechas confirmadas.

Tal y como han anunciado en sus redes sociales, vuelve la Fiesta del Cine y se celebrará los próximos días lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de octubre. Los espectadores acreditados podrán disfrutar de las últimas películas de estreno a un precio reducido de 2,90€ por entrada en las salas de cine de toda España.

Las acreditaciones todavía no están abiertas en la web oficial del evento (www.fiestadelcine.com), pero el proceso para apuntarse a la Fiesta del Cine y disfrutar de películas a un precio barato es muy fácil. Tan sólo hay que rellenar un formulario con tus datos personales y recibirás en tu correo electrónico la acreditación. Para los menores de 14 años y las personas mayores de 60 no es necesaria inscripción previa. Las entradas podrán ser adquiridas en taquilla, cajeros de venta de entradas situados en los halls de los cines y en plataformas habituales de venta por Internet.

Da la casualidad de que esta nueva Fiesta del Cine tendrá lugar unos días antes de la celebración de Halloween. Por ello, muchos de los estrenos que estarán disponibles en la cartelera esos días tendrán una temática un tanto oscura. La película del 'Joker', protagonizada por Joaquin Phoenix, 'It: Capítulo 2', que se mantendrá en la cartelera para esas fechas; 'Mientras dure la guerra', el film sobre la Guerra civil y Unamuno de Alejandro Amenábar; 'Zombieland: Double Tap’', comedia de terror perfecta para Halloween; la cinta de animación de ‘La familia Addams’; ‘Maléfica 2: Maestra del mal’ con Angelina Jolie en su esperado regreso a su papel más malvado; o el drama de ciencia ficción 'Light of my life' dirigido e interpretado por Casey Affleck. Otros estrenos destacados del mes son 'Día de lluvia en Nueva York', la última película de Woody Allen que Amazon Studios no quiso estrenar; el thriller español ‘El silencio de la ciudad blanca’, de Daniel Calparsoro; o el documental alemán ‘El Hollywood de Hitler’.

El evento está organizado por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). Al igual que en anteriores ediciones, el objetivo principal del evento es fomentar la asistencia a salas de cine como un hábito social y cultural, y mostrar el “agradecimiento” de la industria a todos los espectadores que cada año disfrutan de las películas en la pantalla grande.

Habrá que ver qué tal le va en octubre de 2019, pero seguro que un descuento tan apetitoso no pasará desapercibido.