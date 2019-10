La Fiesta del Cine acumula 1,2 millones de espectadores en su segunda jornada

La 17 edición de la Fiesta del Cine acumula 1,2 millones de espectadores tras su segundo día de celebración, después de los 722.442 espectadores que han asistido este martes a las salas de cine, según recoge Europa Press de los datos que publica ComScore en Twitter.

Esta cifra supone un 67 por ciento más que la cifra alcanzada en la segunda jornada de la edición de otoño de 2018, cuando asistieron a las salas de cine 432.770 personas, y supera también los 495.000 espectadores del segundo día de la edición de octubre de 2017.

Asimismo, también supera el número de espectadores de la segunda jornada de la pasada edición de primavera, cuando asistieron a las salas un total de 579.088 personas, y se acerca al total de espectadores de la pasada edición, a pesar de haber coincidido con el partido entre el Barça y el Valladolid.

La Fiesta del Cine celebra desde el lunes y hasta el miércoles 30 de octubre su 17ª edición con entradas a 2,90 euros. Este evento está organizado por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Entre las películas que se pueden ver estos días se encuentran '@buelos: nunca es tarde para emprender', 'El asesino de los caprichos', 'El silencio de la ciudad blanca', 'El viaje de Marta (Staff only)', 'La trinchera infinita', 'Mientras dure la guerra', 'Adults in the room', 'Downton Abbey', 'Pequeñas mentiras para estar juntos', 'Abominable', 'Ad Astra', 'Día de lluvia en Nueva York', 'Géminis', 'It Capítulo 2', 'Joker' o 'La familia Addams', entre otras.