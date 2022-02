El FIAS ecléctico con música electrónica, flamenco y jazz regresa con fuerza

El Festival Internacional de Arte Sacro (FIAS) de la Comunidad de Madrid presenta este año una programación ecléctica con 46 conciertos, 43 estrenos y 10 producciones propias, en el que la música indie, la electrónica, el flamenco, el jazz o la música antigua conviven en igualdad de condiciones.

Del 3 al 8 de abril, la Comunidad de Madrid presenta un festival con fuentes de inspiración diversas como la poeta Alejandra Pizarnik, la cantante Lhasa de Sela, el Concurso de Cante Jondo de 1922 y la película "Nosferatu" de F.W. Murnau.

Además de dos discos míticos de finales del siglo XX como "OK Computer" y "Devil Came To Me" o una fascinante y desconocida compositora del siglo XVIII, Maria Antonia Walpurgis de Baviera.

El FIAS tendrá como estreno absoluto los últimos discos de dos figuras del jazz actual, los pianistas Marco Mezquida e Iván Melon Lewis; el debut de los chilenos Emilia y Pablo, la electrónica intimista de Elena Setién o el personal universo sonoro de Pablo Und Destruktion.

Tarta Relena presenta también su disco, un proyecto híbrido entre la música medieval, la tradición popular y la electrónica.

Dos estrenos encargados por el festival conmemorarán el Centenario del Concurso de Cante Jondo celebrado en Granada en 1922 desde lenguajes complementarios, del flamenco jazz de Chico Pérez al pop y la electrónica de la propuesta encabezada por Víctor Cabezuelo (Rufus T Firefly) y la cantaora Ángeles Toledano.

La cantante bonaerense Delfina Cheb adapta la obra poética de su compatriota Alejandra Pizarnik al cumplirse 50 años de su muerte; y el polifacético artista estadounidense Dorian Wood acompañado por la performer Carmina Escobar rendirá tributo a la cantante y compositora Lhasa de Sela.

El productor, músico y compositor Raül Refree junto a Pedro Vian y al artista portugués Pedro Maia se fijan en el expresionismo cinematográfico Nosferatu, de Murnau, en el centenario de su estreno.

Otra de las figuras emergentes del jazz, David Sancho, ha trabajado sobre uno de los mejores discos de la historia reciente, el Ok Computer de la banda Radiohead. 25 años cumple también este 2022 otro disco mítico, el Devil Came To Me de Dover y, de la mano de la discográfica Subterfuge, el FIAS presentará un concierto protagonizado por la banda de punk Featherweight

Los norteamericanos The Microphones y Elephant Micah, la canadiense Julie Doiron, la francovenezolana La Chica y el brasileño Sessa forman parte de la amplia, diversa y atractiva programación internacional del festival.

En la programación de música antigua de esta edición, una de las principales señas de identidad del FIAS, participan tres formaciones que abrieron el camino en España a la música antigua como La Real Cámara de Emilio Moreno, Al Ayre Español de Eduardo López Banzo, Premio Nacional de Música en 2004, y Accademia del Piacere de Fahmi Alqhai, que cumple 20 años en 2022.

Además, este año también pasarán por el FIAS Ignacio Prego y Concerto 1700 de Daniel Pinteño, Vandalia, Alternative History Quartet, Accademia dArcadia, Paper Kite, Exordium Musicae, La Réjouissance, Gara Quartet, Il Fervore, Protean Quartet, OBNI y Thaleia.

Al programa musical de este año, se le sumará el espectáculo teatral Extinción, que Agrupación Señor Serrano y Nereydas estrenarán en el Teatro de la Abadía.