Fetitxe 13 describe los puntos flacos de Cataluña en un nuevo sencillo:Pàtria

El rapero reusense Fetitxe 13 publica este martes un nuevo sencillo, Pàtria, en colaboración con Bittah (Tribade) y Toni Mejías (Los Chikos del Maíz), donde describe y disecciona los puntos flacos de Cataluña política y socialmente, informa a EFE Nacho Pascual, de la discográfica Coopula.

Pàtria es "la quinta entrega" de una serie de video-singles que, con una periodicidad regular, Fetitxe 13 publica con el sello Coopula, y lo hace con la colaboración de dos pesos pesados del rap político del Estado: la barcelonesa Bittah, vocalista integrante de Tribade, y el valenciano Toni Mejías, miembro de Los Chikos del Maíz.

Después de Crush, "Quan vam creure en nosaltres", "Veritats com a punys" y "Farsa" -con Xavi Ciurans, de Gertrudis-, llega Pàtria, una canción en la que Fetitxe 13 describe los puntos flacos de Cataluña, Bittah critica la situación político-social de España y Toni Mejías aborda la hipocresía que encarnan los valores democráticos de Europa.

Según Coopula, Pàtria es "una denuncia al uso político del nacionalismo como maniobra de distracción por no afrontar problemáticas sociales", así como "un juicio al poder establecido y en su utilización del sentimiento de pertenencia de la ciudadanía para justificar la represión y el recorte de derechos y libertades".

El sencillo se grabó en el estudio Wood Wave y se masterizó en Hardlybrezstudio. Han participado en su composición Joël Prieto (Fetitxe 13), Alba Martínez (Bittah), Toni Mejías, Xavier Vallverdú, David Garcia, Nacho Pascual y el productor noruego Deadbeat.

El videoclip, obra de la agencia Impro Producciones y del diseñador Milvietnams, es una parodia de las campañas electorales de los principales partidos políticos del Estado español.

Con Pàtria, Fetitxe 13 continúa con la publicación, "iniciada hace un año", de una serie de sencillos que irán saliendo a la luz de forma regular y que culminarán en la creación de un nuevo álbum, siempre respaldado por exmiembros de la banda tarraconense Bongo Botrako.

Fetitxe 13 es un proyecto musical que nace en 2009 de la mano de Zime, alias de Joël Prieto Prats, recitador y escritor que ha publicado cuatro trabajos de estudio: "Antes de morir yo decido qué me espera" (2011), "Antes de morir yo decido qué me espera Remixes" (2013), "This is Tarrako" (2013-2014) y "This is Tarrako Vol. II" (2014-2015).

Ha realizado más de 100 conciertos por la Península Ibérica y ha ganado diversos premios en certámenes musicales como el Reussona (2º premio en 2010), el D.O. Tarragona (Premio PartyTura PartyTecla al mejor grupo de menos de 30 años en 2011), el Vinebresona (1r premio en 2012) y el Track (3r premio en 2012).