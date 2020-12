El Festival de Tarifa pone el foco en la comedia africana en su 17 edición

El Festival de Cine Africano de Tarifa (FCAT) arranca mañana su 17 edición para ofrecer 25 cintas que retratan la vida del continente negro a través de su siempre desconocida cinematografía y revelan que en ella también hay espacio para el humor y la comedia.

"A carcajadas" es precisamente el título de una de las cinco secciones temáticas que ofrecerá el FCAT, en una edición que repesca la que se pospuso la pasada primavera por la pandemia del coronavirus y que se celebra ahora, hasta el 13 de diciembre, en un formato híbrido, presencial en el Teatro Alameda y en la Iglesia de Santa María de Tarifa, y virtual a través de la plataforma Filmin.

El festival no arrancará con una comedia, sino con "You will die at 20" (morirás a los 20 años), la ópera prima de Amjad Abu Alala, una cinta sobre el miedo a vivir y que viaja a Sudán para relatar la historia de Muzamil, un muchacho a quien el jefe religioso de su pueblo predijo cuando nació que moriría a los 20 años.

Pero el festival ha querido este año visibilizar que en África no todo es cine dramático y serio. Por ello ha decidido exhibir un ciclo de diez títulos (diez cortos y diez largos) que recurren al humor para sus relatos.

Entre los largometrajes de esta sección estarán el filme francés de animación "Aya de Yopougon", dirigido por Marguerite Abouet y Clément Oubreri; el congoleño "Macadam Tribu", de Zeka Laplaine; "La mezquita", un filme marroquí firmado por Daoud Alouad-Syad; "Hyènes", del maestro Mambéty o el largo sudanés "Hablando de árboles", que participa en la competición de esta 17 edición del FCAT.

Junto con "A carcajadas", el FCAT ofrece otras cuatro secciones temáticas.

"No obstante, crean", otra de ellas, responde al interés del FCAT de abrir una ventana para los cineastas españoles que miran a África. En esta ocasión hacia Guinea Ecuatorial, un país con un pasado colonialista de España y que vive bajo "una de las dictaduras más longevas y duras del mundo", explica el festival.

La sección ofrecerá los documentales "El escritor de un país sin librerías" de Marc Serena, sobre Juan Tomás Ávila, exiliado en Barcelona y uno de los principales intelectuales opositores a la dictadura de Teodoro Obiang, y "Manoliño Nguema", en el que Antonio Grunfeld indaga en un sexagenario artista africano formado en España y que ahora regenta una pequeña guardería en Guinea Ecuatorial.

Cuando se cumplen 60 años de independencias de muchos países africanos, el FCAT ofrecerá en "Visiones anticoloniales", otra de sus secciones, cintas como "Monangambée", un cortometraje de Sarah Maldoror basado en una novela del escritor angoleño José Luandino Vieiray o "A Story from Africa" (Una historia desde África), del cineasta afroamericano Billy Woodberry, entre otras.

Y en el año en el que el asesinato de George Floyd, asfixiado en EEUU en una intervención policial, levantó el movimiento "Black lives matters", el festival se detiene en películas que diseccionan el racismo.

Un documental de referencia "I Am Not Your Negro" (No soy tu negro), de Raoul Peck, forma parte de está sección, junto a cintas contemporáneas como "Auto de Resistencia", sobre la violencia policial en las favelas de Río de Janeiro y "Les Misérables", que participó en Cannes en 2019 y ofrece un testimonio sobre las tensiones raciales en los suburbios marginalizados de París, entre otros.

FCAT también pone el foco en los afrocines de América Latina, durante siglos testigo del comercio de esclavos.

Lo hace en "La Tercera Raíz", una sección en la que se ofrecerá la película chilena "Perro Bomba", de Juan Cáceres, "La Arrancada", del brasileño Matías Aldemar o "Ceniza negra", de Sofía Quirós.

Debates, talleres, conciertos y exposiciones forman parte también de la programación de este festival que tiene vocación de nómada y por ello viaja para extender sus ramificaciones por otros escenarios, entre ellos a centros educativos e institutos de habla hispana de Marruecos.