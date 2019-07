El Festival SON Estrella Galicia ofrecerá diez conciertos en seis ciudades españolas del 3 al 30 de septiembre

El festival SON Estrella Galicia continua con su ciclo de conciertos para conmemorar su décimo aniversario con diez nuevas actuaciones, que tendrán lugar del 3 al 30 de septiembre en Madrid, Barcelona, Valladolid, Ourense, Granada y Azpeitia.

Así, el artista Steve Gunn abrirá el festival el día 3 de septiembre a las 20.30 horas con un concierto en el Palacio de la Prensa de Madrid, una actuación en la que presentará su cuarto álbum, 'The Unseen In Between' y cuyas entradas tendrán un precio que oscila entre los 16 y los 19 euros.

El 12 de septiembre será el turno de Los Mambo Jambo Arkestra en el Independance Club de Madrid a las 20.00 horas. Las entradas para este evento pueden adquirirse de manera anticipada por 18 euros y de 24 euros en taquilla.

Este mismo día en el Upload de Barcelona, la banda estadounidense Nada Surf ofrecerá una actuación a las 20.30 horas que repetirá el día 19 en la sala Porta Caeli de Valladolid, en esta ocasión a las 21.00 horas. Las entradas tendrán un precio de 18 euros si se compran de forma anticipada y de 22 euros si se adquieren en taquilla en ambas ciudades.

Asimismo, el 19 de septiembre, la artista Courtney Marie Andrews, ganadora del Premio 'International Artist Of The Year' de UK American Awards 2018, actuará en el Café&Pop Torgal de Ourense a las 20.15, un concierto cuyas entradas tendrán un precio anticipado de 12 euros y de 14 euros en taquilla.

La banda británica The wedding present tocará el domingo 22 de septiembre a las 22.00 horas en el Independance Club de Madrid y el jueves 26 de septiembre a las 20.45 horas en el Lemon Rock de Granada. Los precios de las entradas para ambas ciudades oscilan entre los 10 y los 16 euros.

Así, Cápsula y Los Vinagres ofrecerán un concierto en el Sanagustin kulturgunea de la ciudad vasca de Azpeitia el sábado 28 de septiembre a las 22.30 horas cuyo precio se encuentra entre los 10 y los 12 euros; mientras que Crocodiles cerrará el ciclo el lunes 30 de septiembre a las 20.30 horas en el Upload de Barcelona, cuyo precio oscilará entre los 12 y los 15 euros.