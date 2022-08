El Festival de Mérida atrajo a 147.000 espectadores, 74.670 al Teatro Romano

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ha tenido 147.053 espectadores en sus distintas actividades programadas, de las que 74.673 lo han hecho a las obras representadas en el Teatro Romano de la capital extremeña.

La cifra global de asistentes a las representaciones en Mérida, Medellín, Cáparra y Regina, es muy similar a la del año anterior, según ha destacado su director, Jesús Cimarro, que ha asegurado que se ha cumplido con el "principal" objetivo, que es "hacer felices a la gente proporcionando una oferta cultural y de ocio de calidad".

Cimarro, acompañado por el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha hecho balance de la 68 edición, celebrada del 1 de julio al 21 de agosto, y ambos han coincidido esta mañana en su satisfacción por "desarrollar y disfrutar de esta edición con una absoluta normalidad".

Las 74.673 que han pasado por el Teatro Romano de Mérida a los nueve montajes programados son unos 6.000 espectadores menos que en la edición anterior.

En cuanto a los ingresos en taquilla han supuesto 1.784.727,75 euros, frente a los 1.917.750 euros del año pasado, situación que se debe, según ha explicado el director, a la venta anticipada con un 30% de descuento, ya que se han vendido más de 25.000 entradas por esta modalidad, lo que conlleva menos recaudación en taquilla.

Aún así, la recaudación arroja un superávit en taquilla de 225.000 euros, por lo que Cimarro ha considerado que están manteniendo una media de espectadores e ingresos, por lo que cumplen con el objetivo del Festival "dándole el lugar que le corresponde".

A estas palabras se ha sumado Vara, quien ha expresado, en relación al festival, ha dicho que "lo difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse".

En cuanto a la programación, Jesús Cimarro ha explicado que esta undécima edición que dirige y gestiona ha abierto "una brecha" con algunos espectáculos que eran necesarios, y ha añadido que "hay mucha gente que me ha dicho que no le han gustado esas obras, sin embargo, otra me ha dicho que han sido las mejores".

Al respecto, ha aseverado que en esta 68 edición "hemos conseguido que haya más amplitud de gustos en la programación".

Cimarro ha precisado, entre otros datos, que en 20 ocasiones de este verano el festival ha colgado el cartel de no hay entradas en 5 de funciones del Teatro Romano y en 11 espectáculos de las representaciones del programa "Augusto en Mérida".

El espectáculo "Miles Gloriosus" ha sido el que más éxito ha tenido, con cinco llenos consecutivos de 15.553 asistentes en sus cinco funciones, del 3 al 7 de agosto.