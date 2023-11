El Festival de Málaga desea "adelgazar" la parte no competitiva de su sección oficial

El Festival de Cine en Español de Málaga tiene el objetivo de "adelgazar y aligerar" la parte no competitiva de su sección oficial, aunque es "difícil" por la cantidad de propuestas que está recibiendo, ha afirmado este martes a EFE su director, Juan Antonio Vigar.

"Estamos trabajando en un planteamiento muy similar al del año pasado, cuando es verdad que la sección oficial fue muy amplia en su aspecto no competitivo, y este año el objetivo inicial es adelgazar esa parte no competitiva, porque la competitiva estuvo en números razonables", ha señalado Vigar.

Sin embargo, el certamen está "recibiendo mucho material y viendo muchas películas, porque hay mucho deseo de todo el sector de estar en Málaga", ha añadido el director tras el acto de presentación del operador ferroviario Iryo como transporte oficial del Festival.

El número de películas que se están visionando en el proceso de selección "estará al menos, si no se supera, en las cifras del año pasado", cuando se vieron unas 130 producciones españolas y el doble iberoamericanas.

De ellas se seleccionaron una veintena para la sección oficial, lo que "da idea de lo complejo que es ajustar un número tan limitado", según Vigar, que ha agregado que ello llevó en la pasada edición "a intentar abarcar en lo no competitivo una serie de películas que tenían muchos valores, por lo que era una pena que no se pudieran ver en Málaga".

Ha reiterado que desea que la sección oficial "no crezca de manera desproporcionada en el aspecto no competitivo, pero es muy difícil decir que no a tanta buena película y a tanto productor que quiere estar en Málaga porque es una estupenda pantalla para su promoción".

Vigar no cree que el hecho de que el Festival de Sevilla no tenga este año sección competitiva influya en que algunas películas opten por concursar en Málaga, porque todas las producciones que se han presentado al certamen malagueño "han mostrado desde el inicio su deseo de venir".

"Para el cine español, todo lo que sea sumar es positivo, en el sentido de que un solo evento no puede dar salida a tanta producción. San Sebastián, Sevilla o Valladolid habrán visto otras muchas películas. Todos los festivales nos volvemos complementarios, y especialmente Málaga por su ubicación, a seis meses de distancia de todos los demás". EFE

