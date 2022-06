Festival de Granada inicia 71 edición con guiño al Concurso del Cante Jondo

El Festival Internacional de Música y Danza de Granada inicia este lunes su 71 edición con una clara mirada al centenario del Concurso del Cante Jondo de 1922, que sirve como eje de una programación con siete ciclos temáticos centrados en las estrellas de la danza y compositores como Bach y Brahms.

El Festival, que tradicionalmente se ha inaugurado un viernes, arranca este lunes una programación con un centenar de propuestas para recordar el histórico Concurso de Cante Jondo celebrado el 13 y 14 de junio de 1922 en la Plaza de los Aljibes de la Alhambra.

Aquella cita que impulsaron Manuel de Falla y Federico García Lorca será uno de los ejes temáticos del Festival, que le dedicará una treintena de actividades entre recitales de flamenco, piano, canto, conciertos de música de cámara y sinfónica.

El estreno de este lunes tendrá también como escenario aquella Plaza de los Aljibes, un espacio que cien años después volverá a ser exponente del cante jondo con la propuesta "Dos generaciones flamencas", un montaje que se repetirá este martes.

Así, el arranque del Festival reunirá a flamencos decanos como el legendario Rancapino, José de la Tomasa, Juan Villar y Vicente Soto, con la juventud continuadora de esa herencia que representan Antonio Reyes, Jesús Méndez, Antonio Campos y Kiki Morente, que sumarán a Miguel Ángel Cortés y Miguel Ochando a las guitarras y a Pepe Habichuela como artista invitado.

El Festival ofrecerá hasta el 10 de julio un centenar de espectáculos de música y danza -50 en la programación general y 46 en el FEX-, que incluyen propuestas como el Malandain Ballet Biarritz, que rememorará con sus coreografías los estrenos de los ballets de El pájaro de fuego y La consagración de la primavera de Igor Stravinsky.

El Teatro del Generalife será escenario para el Ballet Nacional de España, que homenajeará a Mario Maya, y de las compañías flamencas de María Pagés (De Sheherazade) y Patricia Guerrero (Deliranza).

El Festival cuenta este año con dos músicos residentes, el compositor Mauricio Sotelo (Madrid, 1961), uno de los referentes de la creación europea actual, y la violista alemana Tabea Zimmermann (Lahr, 1966), considerada la mejor intérprete actual de este instrumento.

El Festival ofrece desde mañana primicias y citas de indudable interés entre las que destaca la propuesta del Ballet Nacional de Eslovenia, que llega a Granada con una nueva producción de El Corsario coreografiada por José Carlos Martínez.

En el apartado de Danza destacan también la pareja formada por la guipuzcoana Lucía Lacarra y el canadiense Matthew Golding, que ofrecerán su nuevo proyecto, "in the still of the night".

El ciclo Bach Modern contará con cuatro artistas internacionales que establecerán un diálogo entre el alemán Johann Sebastian Bach (1685-1750) y las partituras contemporáneas de tres compositores fundamentales del siglo XX: György Kurtág, Olivier Messiaen y Dmitri Shostakóvich.

El FEX, la extensión gratuita del Festival, ofrece este lunes un programa de fanfarrias desde la Torre de la Vela de la Alhambra protagonizado por Cuartet-Bones Granados. EFE

