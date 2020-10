El Festival de Curtocircuito (Galicia) proyectará más de 80 películas

La décimo séptima edición del Festival Internacional de Cine 'Curtocircuito', que se celebrará a partir de mañana y hasta el día 11 de octubre en Santiago de Compostela, proyectará más de 80 películas y acogerá 4 conciertos y performances audiovisuales, entre otras actividades.

El certamen cinematográfico programará un año más una selecta propuesta de contenidos que mostrarán las últimas tendencias cinematográficas y de las artes visuales. "La contemporaneidad, el riesgo y la exploración formal serán nuevamente las premisas que guiarán al festival", indican sus organizadores.

La inauguración de Curtocircuito vendrá dr la mano del compositor, artista sonoro e investigador multidisciplinar Elías Moreno, que transformará la Sala Capitol de Santiago con 'Synspecies', su propuesta audiovisual y musical.

El estreno mundial de 'Untitled', de Takashi Makino, y el estreno en españa en 4 K de la copia restaurada de 'Out of the Blue', película de culto de Dennis Hopper, serán dos de los platos fuertes del festival.

Curtocircuíto propondrá otras actividades como los conciertos protagonizados por Javier Díez Ena, Amorante y Julián Mayorga, o las entrevistas y mesas redondas online, a cargo de algunos de los perfiles más interesantes del panorama actual.

La proyección del documental 'Where Does a Body End', que retrata la historia de la banda de rock industrial Swans, enriquecerá el programa de esta edición.

Este año el certamen cinematográfico amplía su habitual colaboración con Filmin para convertir la plataforma en sede online del festival. Así, aficionados y profesionales de todo el territorio estatal podrán disfrutar de la programación de varias secciones entre las que se incluyen la Sección Oficial (Radar + Explora), Penínsulas y el Foco Dennis Hopper.