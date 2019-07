El festival Cruïlla confirma el idilio de Barcelona con la comedia

Lara Malvesí

El festival Cruïlla, una de las citas clave de la música estival, ha incorporado por primera vez un escenario de monólogos, la confirmación del idilio de Barcelona con la comedia, donde en los últimos meses se han multiplicado los espacios de "open mic" (micro abierto).

Tomàs Fuentes, que ha sido guionista de Andreu Buenafuente y es el autor de muchos de los chistes de publicaciones y programas satíricos como El Mundo Today o "La Competencia" (RAC1), está detrás del Cruïlla Comedy por encargo del director del festival, Jordi Herreruela, que vio la oportunidad de replicar en la cita musical barcelonesa un espacio para la comedia, como ya ocurre en países de gran tradición del género como Reino Unido o EEUU.

"En el último año y medio, Barcelona ha vivido un 'boom' de comedia, sobre todo entre la gente joven, con un nuevo circuito de 'micros abiertos' donde gente tanto consolidada como nueva va a probar sus textos. Lo que muchos envidiábamos de Madrid, ahora también empieza a abrirse paso" en la ciudad condal, ha explicado a Efe Fuentes, entre bambalinas de la carpa del Cruïlla Comedy.

Además de los monólogos de sitios clásicos de la ciudad, como El Medi o el Barcelona Comedy Club, en los últimos meses se han abierto nuevos 'micros abiertos', como el Comedy Gold o las noches de humor de La Llama store, la única tienda dedicada exclusivamente a la comedia del mundo.

Fuentes ha destacado además que por primera vez exista un 'micro abierto' en catalán, "L'altre mic", del bar El Soterrani, una prueba más, explica, de que "algo está pasando".

Aunque el circuito de monólogos profesionales y amateurs haya sido durante los últimos años mucho más potente en Madrid que en Barcelona, Fuentes reivindica la tradición catalana del 'stand up' con figuras como Joan Capri o el propio Eugenio.

"Y desde luego también Andreu Buenafuente, que es anterior al programa de El club de la comedia", la primera gran ventana al modelo del 'stand up' anglosajón en España, ha señalado.

"Los catalanes tenemos esto de que somos un poco cerrados, un poco sosos, pero a la vez tenemos algo que es la facilidad para reírnos de nosotros mismos. Esa mezcla funciona muy bien y hace que aparezca gente como Buenafuente", ha explicado.

Herreruela dio barra libre a Fuentes para diseñar un cartel del Cruïlla Comedy donde destacan veteranos como Antonio Castelo, Danny Boy Rivera, Iggy Rubin, Luis Álvaro, Miguel Campos Galán, Patricia Espejo, Susi Caramelo, Kaco Forns o Txabi Franquesa, además de Valeria Ros, las chicas de Riot Comedy, Charlie Pee o Guillem Estadella.

El espacio del Cruïlla Comedy, una carpa de circo, es perfecto para los "pachachos", que diría el cómico más omnipresente de estos días, David Broncano, uno de los buques insignia de medios como La Ser o Movistar+, que también han apostado por el tirón de la risa.

En la primera noche de humor en el Cruïlla ha actuado uno de los platos fuertes del cartel, Luis Álvaro, que ha dicho a Efe que el buen momento para el humor se explica porque "los monólogos se han estratificado, se han multiplicado los géneros y los tipos de cómicos, y muchos han sabido conectar con otros tipos de público".

"Los monólogos antes tenían un vínculo con algo más bien casposo, a mí mismo muchos no me gustaban, pero ahora ya no solo hay un tipo de 'stand up" y hay más cultura de comedia", ha señalado el cómico madrileño, conocido por sus chistes surrealistas planteados y resueltos en una sola frase.

Si en un festival tan masivo y "mainstream" como el Cruïlla, donde triunfan The Black Eyed Peas o Kylie Minogue, se abre un espacio a los cómicos, ¿significa eso que son las nuevas estrellas del rock?

Para Tomás Fuentes: "es atrevido decir algo así, aunque es verdad que esta cosa punky de meterse en líos, provocadora, parece en los últimos años muy presente entre nosotros".

El guionista lamenta las críticas y denuncias a cómicos de los últimos dos años y los ataques en redes sociales que sufren simplemente por hacer chistes y usar la ficción y la libertad de expresión.

"Como somos los que más nos metemos en la incorrección política, somos los que más pillamos", ha concluido.