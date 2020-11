El festival 'Cineuropa' vuelve este viernes a Santiago con casi un centenar de películas y aforos de 30 espectadores

Largometrajes como el georgiano 'Beginning' protagonizan su 34ª edición, que galardonará a Margarita Ledo, Alfonso Zarauza y Javier Gutiérrez

El festival 'Cineuropa' volverá a Santiago a partir de este viernes con un total de 95 largometrajes, tanto películas como documentales. Será una 34ª edición marcada por la pandemia de la COVID-19, que obligará a que los cuatro espacios que acogerán las proyecciones --Salón Teatro, Auditorio de Galicia, Teatro Principal y Sala Numax-- restrinjan su aforo máximo a 30 personas y deban efectuar labores de limpieza entre sesión y sesión.

"El consumo de cine en salas está empíricamente demostrado que es cultura segura", ha garantizado el director del evento, José Luis Losa, durante la rueda de prensa de presentación delmartes, en la que también han participado el alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, y la concejala de Acción Cultural, Mercedes Rosón.

Con esta premisa arrancará el viernes el 34º 'Cineuropa', que mantendrá su programación hasta el domingo 22 noviembre con un cartel en el que estarán representadas hasta 38 nacionalidades diferentes, aunque el 11 por ciento serán trabajos gallegos. Esta edición mantendrá las proyecciones de prestigio internacional, con filmes premiados en los festivales de Berlín, Róterdam, Venecia, San Sebastian o Sitges.

Entre ellos, destacan la georgiana 'Beginning', plurigalardonada en San Sebastián; la rusa 'DAU. Natasha'; la mexicana 'Nueva Orden'; y la danesa 'Druk (Another Round)', que será la encargada de abrir esta 34ª edición a partir de las 19,30 horas en el Teatro Principal. También habrá espacio para estrenos absolutos en España, como el documental brasileño 'Narciso em férias', sobre la detención del músico Caetano Veloso en 1968, durante la dictadura militar.

El casi centenar de largometrajes estará organizado en 12 secciones. Además de las ya habituales 'Sección Oficial Europea', 'Panorama Internacional', 'LatidoAmericano', 'Docs Cineuropa', 'Fantastique Compostela', 'Panorama Audiovisual Galego', 'Dereitos Humanos' y 'Cineuropa Miúda', habrá otras como 'Morricone, ese descoñecido' --en homenaje al recien fallecido compositor Ennio Morricone--, 'A última película. O Cinema no cinema', 'Cinefilias. Exploración do cinema clásico' y 'Novos Realizadores'.

Asimismo, los galardones que se otorgarán este año tendrán al cine gallego en su epicentro, puesto que se reconocerá a la cineasta y escritora Margarita Ledo, al director y guionista Alfonso Zarauza y al actor Javier Gutiérrez.

De forma paralela, 49 películas de cinco continentes competirán por el premio del público, que otorgan los espectadores con sus votaciones, entre ellas la georgiana 'Beginning', la iraní 'There is no evil' --Oso de Oro del Festival de Berlín'-- y la mexicana 'Nuevo Orden' --premio del jurado en Venecia--.

ENTRADAS A CUATRO EUROS O GRATUITAS

Las entradas se mantendrán este año a un precio de cuatro euros para las secciones 'Oficial Europea', 'Panorama Internacional', 'Docs Cineuropa', 'Fantastique Compostela', 'LatidoAmericano', 'Novos Realizadores', 'Dereitos Humanos' y 'Cineuropa Miúda', mientras que el resto serán gratuitas, bajo reserva previa.

Estas podrán adquirirse en la web compostelacultura.gal y en el despacho de billetes del Teatro Principal, pero la organización apela a utilizar el modo telemático para evitar aglomeraciones de personas. Para las sesiones de este fin de semana, las entradas estarán disponibles a partir de este miércoles a las 10,00 de la mañana.

El objetivo de este año es que el coronavirus "no contamine la cultura", sobre todo tras la experiencia de grandes eventos de cine celebrados desde el mes de septiembre, como por ejemplo el Festival Internacional de San Sebastián. "Se comprobó que, cumpliendo todas las medidas, no hubo ningún brote en ninguno de los grandes festivales", ha añadido José Luis Losa, quien vuelve como director de esta cita tras un año de ausencia.

"NO ES UN 'CINEUROPA' DE CONTINGENCIA"

Ante el reto de esta 34ª edición, Losa ha destacado que si bien no se ha llegado al centenar de películas, "lo importante es que se mantiene la médula" del festival y "no es un 'Cineuropa' de contingencia".

"Lo más importante de 'Cineuropa' es que tenemos 'Cineuropa", ha celebrado por su parte el alcalde, quien ha reconocido que "podía no ser así" porque ya hubo eventos similares que se tuvieron que posponer por la pandemia. Sin embargo, Bugallo ha alertado de que "a día de hoy no se saben cuáles serán las circunstancias" sanitarias de las próximas semanas.

En esta coyuntura, su director ha descartado que la cita se pueda trasladar a un soporte 'online', porque sería "inviable". En este sentido, ha explicado que se proyectarán "las películas más premiadas, más valoradas por la crítica", lo cual "implica también un valor en términos de mercado" y "las distribuidoras no estarían dispuestas" a que trabajos "con todo ese reconocimiento" se muestren 'online'.

Por esto mismo, José Luis Losa ha apelado a que el público "se deberá acostumbrar" a salas con un aforo máximo de 30 espectadores y a "un consumo más comedido" de sus contenidos. En cualquier caso, el hecho de que el viernes se pueda inaugurar ya le parece "un acto casi subversivo".

Por su parte, la concejala de Acción Cultural ha manifestado que el gobierno local es "muy consciente" de que será una edición "muy especial" porque se enfrentará "a grandes incertidumbres". "Pero estamos preparados, muy entrenados e insistiendo siempre en que la cultura es segura", ha garantizado Mercedes Rosón.