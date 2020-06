El Festival de Cine de Sitges impulsa edición en línea en el Marché du Cannes

El Festival de Cine de Sitges impulsará una edición en línea de "Fantastic 7" en el Marché du Film de Cannes, en Francia, los próximos 24 y 26 de junio.

El festival barcelonés, junto con el Marché du Film del Festival de Cannes y el impulsor de la plataforma Blood Window, Bernardo Bergeret, presentarán en la segunda edición del fórum "Fantastic 7" una selección internacional de siete proyectos de género fantástico escogidos por siete festivales de todo el mundo.

Según ha informado este martes el certamen de Sitges, el objetivo de la iniciativa es "fomentar el talento del universo fantástico y conseguir el apoyo y la financiación para que se puedan producir los proyectos presentados".

El "Fantastic 7" nació el año pasado como una iniciativa destinada a buscar oportunidades de comercialización a trabajos de realizadores con proyección.

La iniciativa se presentó en el mismo Festival de Cannes y este año, a pesar del contexto sanitario mundial, "Fantastic 7" tiene recorrido de nuevo de la mano de Marché du Film Online.

El miércoles 24 de junio, por la mañana, se hará la exposición de propuestas y el viernes 26, durante todo el día, se llevarán a cabo reuniones rápidas en encuentros entre los autores de los proyectos y productores interesados.

Los siete festivales de los que se han seleccionado los filmes son, además del de Sitges, el Bucheon International Fantastic Film Festival (Corea del Sur), El Cairo International Film Festival (Egipto), el Festival Internacional de Guadalajara (México), el International Film Festival & Awards de Macao (China), el South by Southwest de Austin (EEUU) y el Toronto International Film Festival (Canadá).

El proyecto presentado por Sitges es "Irati", una propuesta de fantasía oscura en euskera, firmada por Paul Urkijo Alijo ("Errementari", "El Bosque negro" o "Monsters Do Not Exist"), que narra un viaje a la batalla de Roncesvalles bajo la estela de Carlomagno.

El año pasado, el Festival de Cine de Sitges presentó "Baby", de Juanma Bajo Ulloa.

Los otros seis filmes presentados en el fórum son "Foreign Cop", de Maxim Bessmertny; "Huesera", de Michelle Garza Cervera; "I Have To You", de Tim Kasher; "Illicit", de Minji Kang; "Three for Eternity", de Rami Yasin; y "Violation", de Madeleine Sims-Fewer & Dusty Mancinelli. EFE.