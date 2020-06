El Festival de Cine Alemán triplica asistentes en su primera edición on line

La película "Nothing more perfect", un melancólico retrato de la juventud dirigido por la joven Teresa Hoerl, ha ganado el Premio del Público de la XXII edición del Festival de cine Alemán, que ha logrado más que triplicar su asistencia en su primera vez 'on line', a través de Filmin.

Entre el 5 y el 9 de junio, cerca de 17.000 espectadores se acercaron al festival alemán de Madrid frente a los 4.000 de la edición pasada.

La película premiada es una docu-ficción en el que la cámara sigue a una joven de 16 años con tentaciones de suicidio, una novedosa manera de contar el modo en que la nueva juventud comparte su más absoluta intimidad a través de las redes.

Dirigida con gran lucidez por la debutante Teresa Hoerl cuenta con una también brillante interpretación a cargo de la joven Lilia Herrmann.

El festival ha premiado en "Nothing more perfect" el modo de contar "la melancolía de la juventud en un excelente retrato, a través de la historia de Maya, a la que no falta de nada en su vida, pero su tristeza parece infinita, sobre todo cuando se enfrenta a su primer amor y las cosas se tuercen".

El certamen, iniciativa de German Films con la colaboración del Goethe Institut, se estrenó con "Freies Land" ("Un país libre"), remake alemán de "La isla mínima" de Alberto Rodríguez, que fue "con mucho" la que más curiosidad despertó entre los espectadores, con más de 6.000 visionados.

Fuentes de la organización han señalado a Efe que la cinta ganadora fue también muy vista, así como el documental "Loosing face", sobre un hombre que no reconoce su cara, y "El espacio entre las líneas" (Gut Gegen Nordwind), un drama romántico basado en el bestseller de Daniel Glattauer, dirigido por una veterana, Vanessa Jopp.

Uno de los objetivos de este festival, que año tras año se celebra en Madrid, es poner en contacto óperas primas alemanas y películas de autores poco conocidos en España con la idea de encontrar un distribuidor para sala; de momento, sólo lo han conseguido la mencionada versión de "La isla mínima" y "Mi final, tu comienzo".

Se trata de la ópera prima de la cineasta muniquesa de origen japonés Mariko Minoguchi que ha elaborado un original cuento que se desarrolla a través del espacio y el tiempo con de dos historias entrelazadas.