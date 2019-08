La moda de los festivales de música irrumpió con gran fuerza y protagonismo en nuestro país hace varios veranos. En estos eventos se suelen dar cita los artistas más reconocidos del circuito musical, de distinto género, en España y el extranjero. Así, concretamente en el mundillo del rap, uno de los grupos señeros en nuestro país son los sevillanos SFDK (Zatu y 'Acción' Sánchez). Sin embargo, su amplia trayectoria musical no los ha mantenido exentos de polémica en Cataluña. Y es que el grupo actuó el pasado 23 de agosto en el Festival Bioritme realizado en Vilanova de Sau (Barcelona), cuando una de las asistentas se dirigió al Punto Lila (habilitado por sus organizadores para manifestar cualquier disconformidad por motivos que atenten contra los derechos LGTBI) para dar sus quejas.

Al parecer, las letras de la banda sevillana de rap hirieron la sensibilidad de la chica, según un comunicado difundido por la organización del Festival Bioritme. Ante esto, los organizadores esperaron a la finalización de su concierto para comunicarles los hechos y ofrcerles una "formación específica con herramientas preventivas para trabajar en la transversalización de la perspectiva de género", según los impulsores del festival, pero los miembros de SFDK se negaron. Después de esto, la organización informó de que no les volverá a contratar.

Asimismo, desde el comunicado ofrecido (y mostrado a continuación) por el Festival Bioritme se apuntillaba que: “No es el objetivo de este comunicado, ni del festival, iniciar una confrontación hacia el grupo SFDK ni personas cercanas”. Se trata del último capítulo de corrección política que, en este caso ha afectado al grupo sevillano SFDK, desde el que tampoco parecía que le dieran mucha importancia a la opinión de un festivall que el día anterior su vocalista, Zatu, ni siquiera conocía el nombre.

Aunque luego matizara este tuit:

@FestBioRitme y @MediterraneaVLC estos son �� y como hoy estoy en Cataluña y el meditarranea ya me chiva que es en Valencia.. Ya estoy ubicado �� aunque eso no me sirva de nada para dar lo mejor de mi cuando piso las tablas de cualquier escenario. ��Os veo.