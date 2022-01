El Festival Actual quiere recuperar en 2023 aforos para grandes conciertos

El Festival Actual, que abre la programación cultural nacional del año, se prepara para su 33 edición en 2023 con el deseo de que la situación sanitaria por la covid-19 permita recuperar aforos más amplios para grandes conciertos, como el Palacio de los Deportes de Logroño, de casi 4.000 espectadores.

Así lo ha detallado este martes su director artístico, el director de cine y guionista Santiago Tabernero, en una rueda informativa, junto al consejero de Cultura del Gobierno riojano, Pedro Uruñuela, y el director de La Rioja 360, Jorge Fraile, en la que han hecho un balance del festival, celebrado del 2 al 8 últimos.

"No sé si seguiré el próximo año en la dirección artística del Festival, aunque me gustaría, pero si sigo, me gustaría recuperar su sentido lúdico, que la cultura nos pille bailando y volver a entornos -para los grandes conciertos- más amplios", ha dicho Tabernero.

Este año, por la pandemia, el formato de grandes conciertos se ha centrado en el Palacio de Congresos de La Rioja, cuyo auditorio tiene un aforo de 1.223 butacas, y donde, según su responsable, Jorge Fraile, se han reforzado los controles y medidas sanitarias de seguridad y no se ha registrado foco alguno de contagio por covid-19 dentro del recinto.

Otra de las experiencias instauradas en esta pasada edición, que Tabernero ha calificado como un "éxito", es la iniciativa de que una película pueda ser comentada con el público por su director, como ha sido el caso de "La vida secreta de las palabras", premiada con 4 premios Goya y que ha contado con su directora, Isabel Coixet.

Tabernero ha destacado también que sería interesante que la próxima edición tuviera una mayor presencia en la calle y que se puedan recuperar el vermú con música, el maratón de cine y completar el área de grandes conciertos con una fiesta gastronómica, lo que dependerá de la situación de la pandemia.

El ciclo dedicado a la palabra, en sus distintos formatos, con artistas como Bob Pop y el rapero Arkano, ha sido otra de las novedades de la 32 edición, que se quiere retomar en 2023, ha indicado Tabernero, para quien Actual ha ayudado a "normalizar imágenes alentadoras de una cultura segura".

El consejero de Cultura, quien ha expresado su apoyo a Tabernero si desea continuar al frente de la dirección artística del festival, ha señalado que la edición de 2022 ha sido "la más ambiciosa en mucho tiempo".

Más de 17.000 espectadores han asistido a los conciertos; más de 6.500 personas han visitado las cinco exposiciones que se han organizado, que es "una cifra récord"; y más de 3.700 han pasado por la taquilla de cine, ha dicho.

Actual 2022 ha contado con unas 40 propuestas, entre las que han destacado las presentadas por Ariel Rot, Kiko Veneno, Nathy Peluso, Jay Jay Johanson, Sen Senra, Rigoberta Bandini, Juan Perro, Bob Pop e Isabel Coixet. EFE.

