El Festival Internacional de Cine de Albacete (Abycine) entregará su Premio Especial al actor Luis Tosar en la vigésimo quinta edición de la cita cinematográfica, que se va a celebrar entre los próximos 19 y 27 de octubre, ha avanzado este martes el director del certamen, José Manuel Zamora.

En una rueda de prensa, Zamora ha adelantado que Tosar recibirá el premio en la gala inaugural del certamen cinematográfico, que se va a desarrollar el viernes 20 de octubre en el Teatro Circo, en la que la actriz Carolina Yuste recibirá el premio Trayectoria Joven y se hará un homenaje a Carlos Saura.

Zamora ha explicado que el Abycine 2023 contará con un centenar de producciones y con varios estrenos absolutos, entre ellos el del filme 'Una noche con Adela', de Hugo Ruiz, que ha ganado el Premio al Mejor Director Novel (Best New Narrative Director Award), en el Festival de Tribeca.