Fernando Trueba: "Las películas me eligen"

El director y guionista Fernando Trueba ha elogiado su pericia en el arte de "perder el tiempo", de dedicar más tiempo a la lectura y a la música "que a ver cine", razón por la cual son las películas las que salen a su encuentro y no al revés; "me eligen", ha afirmado este jueves en Valladolid.

A sus 67 años, después de un Óscar (1993) y de una decena de premios Goya entre 1989 y 2021, Fernando Trueba (Madrid, 1955) se desliza morosamente en proyectos como el que actualmente tiene entre manos, su segunda película de animación después de "Chico y Rita" (2011), también Junto a Javier Mariscal y que comenzó hace quince años como un documental.

El cineasta madrileño ha comparecido este jueves por la tarde en una nueva sesión del V Foro de la Cultura, que se celebra esta semana en Valladolid, y lo ha hecho junto a su hermano pequeño David Trueba (Madrid, 1969), periodista, escritor, guionista, actor, realizador y letrista de músicos.

Acerca de su último filme, la versión cinematográfica de la novela "El olvido que seremos", del colombiano Héctor Abad Faciolince, el mayor de los Trueba ha recordado esta faceta suya en anteriores montajes.

"Ya había adaptado otras novelas y obras de teatro al cine. En El olvido que seremos tuve la gran suerte de que la adaptación la hizo David (Trueba). Entonces, al rodar me sentía muy libre, excluido de la servidumbre a las palabras", ha reflexionado en este punto antes de aludir al humor como "la única manera de soportar la vida", ya que de lo contrario "sería inaguantable".

Acerca de su estado actual, se ha definido como "un maestro en perder el tiempo: si hubiera olimpiadas de esto ganaría la medalla de oro", aunque tiene la conciencia de que nunca dispondrá del tiempo suficiente para hacer "todo lo que querría o leer lo que desearía".

"Siempre me he intentado evadir de la realidad de mi vida, de mi país, del mundo. Comencé en el cine para escapar de ella. De hecho en mi infancia el cine era la evasión más barata y más maravillosa", ha proseguido en un tono de evocación sobre su biografía personal y artística con la gran pantalla como nexo entre ambas.

En la misma sesión de este V Foro de la Cultura ha intervenido también, a su lado, su hermano pequeño David Trueba, quien ha analizado el devenir de la sociedad transcurrido casi un cuarto de este siglo XXI.

"Vivimos amenazados entre dos pinzas: la de los mayores que tienen una visión apocalíptica del mundo diciendo que todo se va al carajo, todo se va a acabar cuando los que se acaban son ellos, y la de los 'adanistas', que creen que el mundo comienza con ellos, que todo es está por hacer. Ninguna de las dos visiones gana. La vida nos enseña experiencias nuevas que antes vivieron otros y que seguirán después de nosotros", ha expuesto.

Preguntado por uno de sus últimos trabajos, un documental sobre la familia Pujol ("La sagrada familia"/2021), se ha referido a la dificultad de encontrar algo "que no enganche con la realidad", en su caso a través de anécdotas, personas y noticias que dan pie a un guión.

"Otra cosa es cómo decides contarlo. A veces como un documental, pero creo que necesitamos los cuentos, la ficción, porque si no, hay muchas situaciones que no tienen ningún sentido y esa construcción te permite tener una visión completa del cuadro, de las estaciones que vivimos cada uno", ha reflexionado.

David Trueba, ganador de dos premios Goya y autor novelista, no ha esquivado su condición poliédrica en estas y otras disciplinas: "toco muchos palos y quizá por eso me he llevado unos cuantos", ha ironizado.

"Intento no perder el entusiasmo en lo que hago y si sales de una película en la que hay que atender a tantas cosas, después me apetece quizá quedarme solo escribiendo una novela. Y de fondo, el trabajo periodístico, otro oficio que me da cierta estabilidad", ha argumentado.

Con su hermano Fernando, ha concluido, "ahora hay casi un trato de iguales, pero cuando yo era joven pensaba que él era muy mayor: nos pasa a todos, a medida que vas cumpliendo años te acercas a aquellos que veías muy lejos".