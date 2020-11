Fernando Évole (Cines Yelmo): "Sin ayudas es difícil que salgamos adelante"

Magdalena Tsanis

El cierre obligatorio de cines en Cataluña, Asturias o Castilla y León y la falta de contenido acrecientan la incertidumbre sobre el sector de la exhibición. Ayudas directas y unidad de mercado son las claves para resistir, según Fernando Évole, máximo responsable de Cines Yelmo, grupo líder en España.

"Sin ayudas es difícil que salgamos adelante", ha dicho en una entrevista con Efe y ha cifrado entre 40 y 50 millones de euros las necesidades mínimas para que el sector se sostenga. "El cine sobrevivirá, eso seguro, pero tenemos que hacer lo posible para no destruir un entramado industrial que cuesta muchísimo reconstruir".

Évole ha hecho hincapié en los elevados costes fijos en que incurren las salas, a diferencia de otros eslabones de la industria como los distribuidores, por parte de quienes dicen sentirse "abandonados", y ha recalcado que las ayudas recién concedidas por el ministerio de Cultura apenas cubren una semana de sus gastos fijos.

PREGUNTA.- En estas fechas en un año normal los distribuidores pelean por conseguir un hueco en la cartelera pero este fin de semana sólo hay cinco estrenos. ¿Cómo afrontan esta situación?

RESPUESTA.- Sufrimos mucho la falta de estrenos, pero también nos afecta la incertidumbre que nos rodea: si cerramos o no, si nos confinan o no. Esa confusión hace que la gente se lo piense a la hora de ir al cine, a pesar de que se ha visto que tienen ganas de ir y se sienten seguros. No ha habido ningún brote confirmado en el mundo en un cine.

P.- Antes de llegar a esta situación muchos exhibidores se han quejado de que las grandes distribuidoras hayan retirado del calendario las películas más comerciales.

R.- Nos sentimos un poco abandonados por parte de la distribución. Tenemos modelos de negocio muy distintos, nosotros asumimos unos costes fijos importantes, poner la locomotora en marcha nos cuesta mucho dinero, mientras que quien tiene una película la puede guardar en un cajón y sacarla más adelante.

Dicho esto, me parece un error por parte de las distribuidoras, porque no estrenar ahora no quiere decir que vayan a tener una situación mejor en el futuro, puede que muchos cines no aguanten o que haya demasiada competencia si salen todas las películas a la vez.

P.- ¿Temen un cierre generalizado en las próximas semanas?

R.- No lo sé, no dispongo de esa información pero vemos a nuestro alrededor, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra, todos están cerrando cines. Lo que ha dicho Fernando Simón es que no les preocupa el cine como actividad donde pueda haber contagios, sino el movimiento de personas. Somos una actividad prácticamente sin riesgo.

Lo que pedimos es mensajes claros y unidad de mercado. Para que una película se estrene en España, todos los cines del país tienen que estar abiertos porque si empiezan a cerrarse zonas, a los distribuidores no les salen los números y el resto de cines abiertos nos quedamos sin contenido.

P.- Se acaba de publicar la resolución del ICAA (Instituto de Cinematografía, dependiente del ministerio de Cultura) que concede algo más de 10 millones de euros a las salas de cine para hacer frente a la situación creada por la covid-19, y en su caso les corresponden 1,4 millones.

R.- Es de agradecer pero esa cantidad apenas cubre nuestros gastos de una semana. Tenemos 50 cines, más de 1.200 empleados. Necesitamos más ayudas y más generosas para poder sobrevivir, no sólo nosotros sino todo el sector. De cara a 2021 estimamos necesarios entre 40 y 50 millones para que el sector se sostenga.

En Alemania han cerrado los cines en noviembre pero les compensan con el 70 % de los ingresos que habrían generado en un noviembre normal, para que veamos la diferencia abismal entre países.

P.- ¿Qué estimaciones de pérdidas manejan para este año?

R.- No puedo dar ese dato pero son pérdidas sustanciales que ponen en riesgo la viabilidad del negocio. Estamos haciendo esfuerzos para aguantar, tanto la compañía como los proveedores y acreedores, pero sin ayudas es difícil asegurar vayamos a salir adelante.

P.- Muchos dicen que la crisis del cine es previa a causa de las plataformas pero el año pasado la asistencia a las salas creció más de un 5 % tanto en la Unión Europea como en Iberoamérica.

R.- El cine ha superado todas las crisis desde que existe: guerras civiles, mundiales, la llegada de la televisión, del VHS, del DVD y ahora el 'streaming'. El cine sobrevivirá, eso seguro, pero tenemos que hacer lo posible para no destruir un entramado industrial que cuesta muchísimo reconstruir, nos tenemos que unir, recibir ayudas y el apoyo de distribuidores y productores.

El 'streaming' tiene que estar ahí para quien quiera disfrutar de contenido en casa, pero nosotros somos otra cosa, no competimos con el 'streaming' sino con experiencias fuera de casa.

P.- ¿Ve sensibilidad en el Gobierno para recibir más ayudas?

R.- Veo sensibilidad y predisposición y comunicación, pero faltan recursos, es un tema de cantidad más que de voluntad, cantidad para que el sector sobreviva y no nos lo carguemos.

P.- Han reforzado el contenido alternativo como respuesta a la crisis, con retransmisiones de conciertos, operas o reestrenos. ¿Hasta qué punto es eficaz esa estrategia?

R.- El contenido alternativo es una fórmula creativa de defensa. Todo suma, pero nos hace falta el 'blockbuster', la película que moviliza a la gente, son complementos pero no sustitutos.

P.- ¿Cree que cuando todo esto pase los hábitos del espectador serán los mismos?

R.- Si lo piensas ya hemos cambiado, pensamos y nos comportamos diferente y el consumo de cine también cambiará, pero seguirá siendo una prioridad de ocio de los españoles, el cine puede tener un fuerte resurgir cuando volvamos a normalidad.

La situación es complicada pero soy optimista, creo que este sector tiene una fuerza brutal con la que no puede ninguna pandemia. Cuando esto se regule la gente va a volver al cine y a sentir esa emoción, tenemos que intentar hacerlo bien para que cuando eso ocurra los cines sigan ahí.