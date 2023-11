Fernández Puértolas: "Es imposible saber si la mejor película del mundo va a funcionar"

Alicia G. Arribas

Carlos Fernández Puértolas, director de animación de personajes de una de las productoras más importantes del mundo, Dreamworks, donde trabaja desde hace 17 años, asegura que "puedes hacer la mejor película del mundo y tener el mejor marketing para venderla, que es imposible saber si va a funcionar".

"Con tanto dinero que cuesta hacer una película como éstas, es tremenda la cantidad de dinero y tiempo que se dedica a elegir cuál se hará, se mira todo con lupa: los personajes, la audiencia", y ni aún así se puede estar seguro, comenta con EFE Fernández Puértolas, que este lunes mantiene un encuentro con los alumnos del Centro Universitario de Artes Digitales Voxel School en Madrid.

Responsable de animación de personajes de películas como 'El bebé jefazo', señala que "siempre" había venido a España a ver a su familia, pero esta vez ha venido "muy interesado en ver qué está pasando por aquí".

En la lista de 'pendientes': ver 'Robot Dreams' y "Dispararon al pianista'

"Cuando yo me fui (tenía 18 años) no había en España escuelas a nivel profesional donde aprender, ni carrera, pero ahora -apunta- ha cambiado esto muchísimo, es muy diferente a lo que yo dejé. Tengo mucha curiosidad por ver qué está pasando aquí".

Su interés, dice, le lleva a ponerse unos deberes, una lista de 'pendientes' que no pasarán del año que viene: quiere enterarse bien "de todo lo que ocurre a nivel de animación, de industria", afirma.

Y también en una lista más inmediata, ver las nuevas películas de animación de Pablo Berger ('Robot Dreams') y Fernando Trueba ('Dispararon al pianista').

Después de firmar películas como 'Madagascar', 'Megamind' o 'Shrek', entre otras, el español prepara otro gran proyecto Dreamworks, del cual "no puede decir absolutamente nada", salvo que tiene una gran ilusión por volver y trabajar con una gente que ya conoce, aunque se apresura a negar que eso signifique una secuela.

"En una empresa así, te imaginarás", resuelve Fernández Puertolas entre risas para guardar el secreto. "Todo es posible", zanja.

Vio nacer el gusanillo de la animación en Antonio Banderas

Fernández Puértolas recuerda que, cuando Antonio Banderas se estrenaba como voz de 'El gato con botas' -que luego ha tenido películas propias-, "hace por lo menos quince años vino a saludarnos y comimos juntos".

"Tenía mucha curiosidad, se dio cuenta enseguida de que hablábamos el mismo lenguaje actoral", señala el director de animación. Quizá fue el primer detonante para que, años más tarde, Banderas se embarcara en 'Justin y la espada del valor'.

Ser el 'jefazo" y mantenerse

Para ser el 'jefazo' de una empresa como Dreamworks -se ríe- hay que "dedicarle mucho tiempo y tener también un poco de suerte, porque realmente hay gente que son buenísimos pero si las circunstancias no coinciden y el sitio al que has mandado tu trabajo no están buscando gente, pues no encaja. La suerte es importante", reconoce.

Con humildad, dice que pudo entrar en DreamWorks hace 17 años "quizá porque entonces no había tanta gente". Luego, confiesa, el secreto para mantenerte es que "te guste, seguir dedicándote a ello y no parar".

Además, recomienda ir salpicando proyectos personales con los de tu empresa; él, por ejemplo, en su tiempo libre, dirige cortometrajes de imagen real, como 'Frank & Emmet' (2021) que le llevó a la puerta del Óscar el año pasado, y desde hace algún tiempo desarrolla proyectos de animación propios donde explora nuevas formas de contar historias.

'Tiktokear' con el reportero interdimensional Terry Benson

"Siempre me ha interesado el tipo de audiencia con la que conectas y cómo hacerlo, ahora me atrae la 'social media' esta mezcla que son los 'tiktok', los 'instagram' y este tipo de media que es tan relevante y estoy investigando esa zona con animación, en mi tiempo libre. "Veo cosas que ni entiendo, esto es un aprendizaje para mi"

Su 'herramienta' se llama Terry Benson, que es un reportero interdimensional "que viaja en cada episodio por una nueva dimensión y entrevista a criaturas extrañas", un personaje inspirado en los 'Teleñecos' y la rana Gustavo, en animación 3D, 'que es la que hacemos en mi trabajo'.