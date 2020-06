Feria de arte SWAB tendrá lugar en Barcelona en octubre en formato digital

La feria de arte contemporáneo de Barcelona SWAB ha anunciado que su próxima edición será virtual y tendrá lugar del 1 al 15 de octubre.

Según ha explicado SWAB, la feria se podrá visitar en 3D a través de una aplicación de móvil que recreará el pabellón y sus galerías de manera digital.

Asia será el referente en esta nueva edición, en la que la feria quiere reflejar la nueva efervescencia artística de territorios como Corea o el sudeste asiático, y lo hará a través del programa "Focus Corea", que contará con cuatro galerías coreanas, y "Video Box", que acogerá a seis galeristas de territorios como Vietnam, Singapur, Indonesia y Filipinas.

La feria anuncia asimismo que otros programas comisariados como "On Paper" o "Ephemeral" se consolidan este año.

El Programa General de SWAB vuelve con el subprograma "Emerging", al que se le suman "SWAB Seed", "MY FAF (My First Art Fair)" y "SWAB Reading", e incluirá una selección de galerías de arte contemporáneo locales e internacionales, con gran presencia latinoamericana, que representan a artistas nacidos a partir de 1970.

En este programa estarán galerías locales como ADN Galería, Ana Mas Projects o RocíoSantaCruz, otras nacionales como ATM (Gijón) e internacionales como A+B Gallery (Brescia), Embajada (San Juan), Lily Robert (París), Gamma Galeria (Guadalajara), o Galerie Nosco (Marsella), entre otras.

Emerging, dedicada a galerías emergentes con menos de cinco años de existencia, incorporará este año a Dilalica (Barcelona), Km 0.2 (Santurce), o NOADDRESS gallery (Rio de Janeiro).

La feria contará también con programas como "SWAB Seed", que este año celebra su sexta edición y que sigue dando visibilidad a plataformas independientes y proyectos autogestionados por artistas.

Como novedad, se suma en esta edición el apoyo de la Fundación Vila Casas, que se asocia al programa becando la participación de cuatro espacios independientes catalanes: Groc Projects, Homesession, Tangent Projects y Trama 34, potenciando así el talento emergente catalán.

Estas propuestas se expondrán junto a los expositores internacionales: AA Collections (Viena), The Balcony (La Haya), Vellum (Nueva York), y VF Projects (Tallahassee).

"MY FAF (My First Art Fair)" seguirá dando apoyo a una selección de cuatro galerías con menos de dos años de existencia, que representen a artistas nacidos a partir de 1975 y que aún no hayan asistido a ninguna feria. En este caso los espacios becados son G/ART/EN (Como), Kino Tonalá (Ciudad de México), Spazio ORR (Brescia), y Zarinbal Khoshbakht (Colonia).

Como cada año, SWAB promoverá un programa de coleccionismo internacional, si bien el programa se pasará a formato digital, manteniendo actividades como visitas virtuales a casas de coleccionistas como la de José Luis Lorenzo (Argentina), Steven Guberek (Colombia), Alberto Rebaza (Lima), Josep Maria Civit o Juan Redón (Cataluña). EFE