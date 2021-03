Feijóo reivindica el feminismo como "encuentro y no trinchera" y la "vigencia" de las ideas de Emilia Pardo Bazán

Anuncia dos congresos internacionales y una exposición para conmemorar el centenario de la muerte de la autora

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este miércoles la "vigencia" del legado de Emilia Pardo Bazán en su lucha por la igualdad, y ha defendido el feminismo como "encuentro y no trinchera".

Así lo ha trasladado durante su intervención en el acto de presentación del libro 'Movendo os marcos do patriarcado. O pensamento feminista de Emilia Pardo Bazán', de las profesoras Marilar Aleixandre y María López Sández, editado por Galaxia en su colección Feminismos.

Núñez Feijóo ha reivindicado a "doña Emilia", una "figura incuestionable" sin la cual la historia de la lucha por la igualdad estaría "huérfana". Así, ha recordado que, junto a Rosalía de Castro y Concepción Arenal, Pardo Bazán representa la "vanguardia feminista".

Al respecto, ha destacado que el libro de Aleixandre y López Sández concentra los "pilares" del "feminismo precursor" pero cuyos principios están "plenamente vigentes en la actualidad". "Su legado no desfalleció y hay la necesidad de reivindicar ese feminismo democrático, no de un día, un mes o un año. La causa de la igualdad es de todos, y de todos los días, no solo del 8 de marzo", ha proclamado el presidente gallego.

A ese respecto, ha señalado que, en este 2021, la conmemoración del 8 de marzo "no es ajena a la pandemia" y ha recordado que es "obligado mantener todas las medidas de prevención". También ha añadido que "el feminismo es encuentro, no trinchera" y "el tiempo situará en su sitio a quienes se apropien del feminismo y lo usen como arma de confrontación política".

PROGRAMACIÓN DEL CENTENARIO DE SU MUERTE

Por otra parte, con motivo del centenario este año de la muerte de Pardo Bazán, ha avanzado que la Xunta desarrollará un programa de actos que incluirá dos congresos internacionales, con la colaboración de la Real Academia Galega y de las tres universidades gallegas.

Asimismo, se hará una "gran exposición" en colaboración con la Biblioteca Nacional de España, Acción Cultural Española y la Comunidad de Madrid, que irá de la capital de España a la ciudad de A Coruña, y que incluirá 200 piezas de la propia Biblioteca y de la RAG, así como otros fondos públicos y privados.

MARILAR ALEIXANDRE Y MARÍA LÓPEZ SÁNDEZ

Mientras, las autoras de este ensayo han destacado que, gracias a Emilia Pardo Bazán, "las mujeres de hoy son dueñas de sus deseos, de sus destinos y de sus cuerpos", tal y como ha recalcado Marilar Aleixandre, que ha aseverado que la autora, que fue la primera que habló de "mujericidios" cuando todo el mundo hablaba de "crímenes de honor o pasionales", hoy en día "apoyaría las reivindicaciones del 8 de marzo, aunque este año no se puedan hacer por la pandemia".

En esa línea, la profesora López Sández ha apuntado que la tarea de escribir esta obra ha supuesto "un diálogo con mujeres precursoras", de hecho, está dedicado a las abuelas de las autoras, y ha recordado que Pardo Bazán, que defendió la formación de las mujeres o la coeducación, se calificó a sí misma como "feminista radical"