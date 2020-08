Farruquito: “El día que deje de sentir mariposas en el estómago me retiraré”

Leticia de las Heras

El bailaor Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, actúa este viernes en las tablas del Flamenco On Fire, donde promete desbordar emoción porque, según ha asegurado en una entrevista con Efe, el día que deje de sentir mariposas en el estómago tratara de ser valiente y honesto y se retirará de los escenarios.

Farruquito traerá a Baluarte junto a la cantaora Remedios Amaya el espectáculo Íntimo, un viaje de introspección que parte de los bailes flamencos más tradicionales para reflejar su evolución a lo largo de los más de 30 años que lleva sobre los escenarios y que el público podrá disfrutar no solo desde las butacas del auditorio, sino también en streaming.

PREGUNTA (P): ¿Está bien valorado el Flamenco On Fire a pesar de ser un festival joven?

RESPUESTA (R): Totalmente. Los festivales toman su prestigio no solo por los artistas que contratan, si no por el trato y por la profesionalidad, y tengo que decir que estuve en el primer festival y siempre es un honor volver.

P: ¿Se entiende de forma distinta el flamenco en el norte y en el sur de España?

R: Seguramente, pero de todas formas creo que la emoción no tiene límites y el flamenco, si es verdad, transmite emoción y ese sentimiento es universal.

P: Cuando lleva tiempo de gira con un espectáculo, ¿puede llegar a perder el sentimiento en el baile y ser algo más monótono o no se puede bailar flamenco si no hay verdad en él?

R: El día que deje de sentir mariposas en el estómago trataré de ser valiente y honesto conmigo mismo y me retiraré de los escenarios, aunque mi corazón nunca deje de bailar en la intimidad .

P: ¿Es importante como bailaor conocer el cante o saber tocar instrumentos como el cajón o la guitarra?

R: Creo que sí. El baile a veces es capitán del barco y otras marinero, por lo tanto si conoces el trabajo de cada uno podrás manejar el timón con más autoridad y decisión.

P: ¿Como bailaor se le permiten licencias para innovar o es complicado cambiar un arte en el que se le da tanto valor a la pureza?

R: Yo siempre cambio y trato de innovar en cada espectáculo. Para mí innovar no es bailar otra danza, sino seguir encontrando nuevas formas de expresar el flamenco.

P: Durante esta cuarentena se ha lanzado al mundo de Youtube, ¿fruto del aburrimiento o necesidad de salir a la calle?

R: Bueno, ya había hecho cosas antes. Lo que me ha llevado a estar más presente en las redes ha sido la necesidad de ayudar a los demás porque con la música y el arte se alivia un poco el dolor.

P: En estos vídeos se ve que ha estado trabajando en nuevos proyectos, ¿puede contarme en qué se encuentra inmerso actualmente?

R: Ahora mismo estoy en la fase final de la creación del nuevo espectáculo que estrenare el día 9 de septiembre en la bienal de flamenco en el Lope de Vega. Llevo varios meses trabajando en ello y en este momento estoy con ensayos generales, muy nervioso pero con muchas ganas.

P: ¿Venir de una familia con renombre dentro del flamenco cree que le ha puesto las cosas más fáciles o más difíciles por tener más alto el listón?

R: Las dos cosas. Me ha dado la oportunidad de presentar en buenos teatros desde el principio, pero luego me ha tocado dejar el nombre en un buen lugar y eso no es fácil.

P: Su hijo parece decidido a continuar con la saga familiar, ¿está orgulloso de lo que está consiguiendo a su corta edad?

R: Si de verdad quiere le apoyare, al igual que si decide dedicarse a cualquier otra cosa. Lo que deseo por encima de todo es que sea feliz.

P: Teniendo presente que es un niño, ¿es disciplinado en su trabajo?

R: La verdad es que cuando se ilusiona con algo nuevo es disciplinado, pero todavía es pequeño para tener la constancia que se necesita para llegar a hacer las cosas bien. EFE

