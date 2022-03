Fanzine, independiente por amor al arte

Nacho Casado

Veterano colaborador de publicaciones satíricas como El Jueves o TMEO, José Tomás (Valencia, 1971) se vuelca en el ámbito de los fanzines y publica "Nube y Persona" y "Hum Cómics", tiras de cómic de referencia y autobiográficas en el mundo de la historieta. "La vida es un juego (en ocasiones muy serio) y así la vivo", dice en entrevista a Efe.

El autor ha dejado momentáneamente de publicar con editoriales para abordar el formato que más libertad le proporciona, el fanzine, y juega con sus infinitas posibilidades (distintos tamaños, diferentes contenidos, e incluso para público diverso, pues Monstruas incluye adhesivos y lápices para colorear, destinado al lector más joven).

"Esta filosofía trato de extenderla a todo lo que hago a nivel creativo: cómics, fanzines, dibujos, etc. Intento disfrutar de todo el proceso de creación de los fanzines, incluido el trabajo con los distintos formatos, el estilo de dibujo, la narración o la elección de contenidos. Me gustaría que el lector aceptase esta invitación a jugar y la disfrutase tanto como yo", declara al respecto.

Porque antes que dibujante y guionista de cómic, se inició con fanzines 'punk' y 'hardcore', "con entrevistas, reseñas, opinión y también algunos dibujos. Los dibujos y los cómics, llegaron poco a poco y, de forma natural, empezaron a convivir con el resto de contenidos y al final se los acabaron comiendo".

En ese sentido, tiene claras sus referencias gráficas: "Desde luego, El Roto forma parte de mi educación gráfica, pero he mamado más de iconos gráficos 'punk' como Raymond Pettibon, Winston Smith, el colectivo CRASS, el arte pop de Andy Warhol, los grafitis de Keith Haring, Banksy y muchos otros artistas callejeros, además del trabajo para prensa de Malagón o Riki Blanco".

Muchas de estas influencias coinciden en un momento de su vida con la música. "Con quince años solo escuchaba 'punk' y 'hardcore'. Con cincuenta años escucho y disfruto de todo tipo de música. Mi recomendación es: Baila y hazlo tú mismo", señala parafraseando el lema 'punk', algo estrechamente vinculado a los canales de distribución, que cree "definen el carácter underground de una publicación, no tanto el formato y aún menos los contenidos".

La fecundidad creativa de José Tomás forma parte de su libertad. Asegura que se deja llevar por impulsos, aunque últimamente trata de poner un poco de orden en el caos creativo, "trazar algo parecido a un plan a corto-medio plazo que haga compatible la diversión y el mínimo beneficio económico".

Consciente del riesgo de trabajar al margen del auspicio de una editorial -con Autsaider Cómics publicó "Chof! nº 1" y "Chof! nº 2"- reconoce que no puede vivir de la autoedición, "pero estoy tratando de hacerlo viable. Vivir de publicar en una editorial también es casi imposible, así que no supone una diferencia tan grande, la verdad", explica.

Esta tarea la compagina con sus colaboraciones en revistas de tirada nacional e icónicas, como El Jueves o TMEO, y que encuentra estimulantes estos proyectos comunitarios "a la par que compatibles con los proyectos personales. No son conceptos excluyentes".

Con alrededor de 50 fanzines en su haber, José Tomás habla de sus criaturas favoritas; "Hum Cómics" y "Presbicia", ambas publicaciones en curso.

"PRESBICIA es un proyecto personal que no sería lo que es sin la colaboración de mis queridos Juarma ("Abrázame hasta que esta vida deje de dar puto asco", Autsaider Cómics) y Salva (Udon Press) y, por supuesto, sin el apoyo de las personas entrevistadas que aportan sus respuestas y su creatividad. Es un viaje que disfruto mucho y que no puedo ni quiero hacer solo", comenta. "No tengo planeado sacar nuevo número a corto plazo, pero en abril haré más copias del número 2. La primera edición fue una tirada reducidísima de 30 ejemplares que se agotó rápidamente", detalla a Efe.

Por su parte, anuncia que el próximo HUM CÓMICS saldrá a la venta este abril o mayo "con las tiras más o menos autobiográficas" que dibujó casi a diario desde octubre a diciembre de 2021. "El número anterior contenía las tiras que dibujé desde julio a septiembre de 2021", concluye.