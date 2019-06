La familia Genovés fusiona talentos con Niemeyer en su primera colectiva

Alfredo Oliveros.

Juan Genovés y sus hijos Pablo, Silvia y Ana han fusionado sus talentos con el del arquitecto Oscar Niemeyer en su primera exposición colectiva, con cerca de medio centenar de obras que van desde la pintura al videoarte, pasando por la instalación, la escultura y la fotografía.

Para Ana Genovés, que también es la comisaria de esta muestra titulada "La unidad dividida por cero", exponer en el Centro Niemeyer de Avilés es como una especie de colaboración con el arquitecto brasileño "porque él es otro artista".

"Te das cuenta de que está el artista porque cada vez que quieres hacer algo, su arquitectura no te deja, no es invisible, de modo que todo el rato tienes que estar negociando con él, buscando soluciones que no se te ocurrían, por eso digo que es como colaborar con otro artista", explica en una entrevista con Efe.

De hecho, asegura que hay obras que nunca han estado tan bien colgadas como en el espacio curvo de Oscar Niemeyer, una característica de su obra especialmente marcada en la cúpula del complejo cultural de la ría de Avilés.

Cerca de medio centenar de obras componen esta amplia selección de la familia Genovés que podrá verse en la cúpula desde este viernes y hasta el 6 de enero de 2020.

El recorrido expositivo incluye una selección de lienzos de Juan Genovés (Valencia, 1930), y la inquietante "anti-funcionalidad" de la obra escultórica y las instalaciones de Ana Genovés (Madrid, 1969).

En este contexto, las fotografías de Pablo Genovés (Madrid, 1959) plantean una revolución frente a las tradiciones establecidas, y por último, las videocreaciones de Silvia Genovés (Madrid, 1961) aportan una visión crítica y humorística de la realidad.

"Es una idea que siempre ha estado un poco en el aire porque tenemos muchos años de carrera todos, pero había un cierto recelo a que nos compararan, no sólo con Juan, si no entre nosotros", explica Ana, que, sin embargo, reconoce que no pudieron resistirse a "esta oportunidad tan maravillosa de un sitio tan espectacular".

Como lo cuatro artistas tienen trabajos muy dispares con disciplinas muy diferentes, la comisaria ha buscado como hilo conductor "una paradoja", un choque entre dos elementos muy diferentes: por un lado las cosas que se pueden cuantificar o cualificar, es decir, lo racional y lo que entendemos, y por otro, el resto, lo que no comprendemos, lo inestable.

Además, el mítico cuadro de "El abrazo" (1976) de Juan Genovés, símbolo de la transición española, que más tarde se convertiría en la escultura homónima como homenaje a los abogados asesinados en Atocha, también estará en esta muestra a través de una instalación titulada "Abrazo/desAbrazo".

Esta instalación, fruto de la colaboración entre Juan, Pablo y Ana, y concebida específicamente para la muestra del Niemeyer, toma como punto de partida "El abrazo", una de las obras más icónicas de Genovés padre.