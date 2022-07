Fallece Iñaki Añua, director del Festival de Jazz de Vitoria durante 40 años

Iñaki Añua, que dirigió el Festival de Jazz de Vitoria durante 40 años, ha fallecido este miércoles a los 79 años, justo cuando arranca la 45 edición de este certamen musical que consolidó como un referente internacional.

"Acaba de fallecer mi querido hermano Iñaki. Justo cuando comenzaba el Festival de Jazz. Fue su director durante 40 años y puso a Vitoria en la cumbre de Europa", ha escrito en las redes sociales su hermano Xabier, que recuerda que recibió la Medalla de Oro de la capital alavesa y reconoce estar "demasiado emocionado".

Nada más conocerse la noticia del fallecimiento del impulsor del Festival de Jazz se han sucedido los mensajes de condolencia, entre ellos el del alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, que en un tuit ha señalado que Añua fue un hombre "excepcional" y "un gran gasteiztarra que dedicó su vida a colocar su ciudad en el mapa del mundo y del jazz".

El diputado general de Álava, Ramiro González, también ha expresado sus condolencias y ha subrayado "todo lo que ha aportado" Añua de su vida a Vitoria y Álava. "Fue capaz -ha añadido- de impulsar un festival de jazz con proyección internacional".

Desde la organización del Festival de Jazz también han difundido unas palabras de homenaje a Añua. "En Vitoria se referían a él como Añua pero para los músicos, los directores de otros festivales europeos, los managers, los productores era Iñaki", un hombre que casualmente nació un 21 de junio, una fecha que fue designada como el Día Europeo de la Música.

Los organizadores del festival han recordado que Iñaki no tocaba ningún instrumento "aunque tenía un oído prodigioso" y han destacado el elenco de músicos que forman parte de la historia del festival como Oscar Peterson, Jaco Pastorius, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Muddy Waters, Miles Davis, o Paco de Lucía.

"Iñaki Añua guió al público de Vitoria que hoy sigue acudiendo a Mendizorroza y le hizo amar el jazz con su misma pasión", ha señalado el festival, que ha recordado que año tras año él decía que hacía el festival al que le gustaría acudir como aficionado.

También tenía una preocupación especial por los nuevos talentos y se inventó el ciclo Jazz del Siglo XXI, cuando aún era el siglo XX "porque sabía que había que dar una oportunidad a músicos con pocas tablas pero con una sólida formación".

"Nos has enseñado mucho, has dejado un gran legado en tu forma de hacer este Festival (que vamos a continuar como a ti te hubiera gustado) pero sobre todo has hecho que Vitoria-Gasteiz escuche, sienta y viva el jazz", ha concluido la organización del certamen musical.

El vitoriano Iñaki Añua anunció su retirada al frente del festival unos días antes de que comenzara la 42 edición en 2018 y en una entrevista a Efe reconoció que guardaba recuerdos "imborrables" de las grandes figuras que han pasado por Vitoria.

"Ya soy mayor, tengo 75 años y después de 40 años y de haber conseguido hacer un festival que ha marcado a Vitoria es hora de retirarme. Pero seguro que alguien seguirá", señaló durante esa entrevista.

A Añua le sustituyó Iñigo Zárate, el director de un festival que este año regresa a sus orígenes, al pabellón de Mendizorroza, tras una edición celebrada el curso pasado en el recinto Iradier Arena debido a las restricciones impuestas por la pandemia.

Seguro que durante el festival Iñaki Añua será recordado por todos los aficionados al jazz que se concentran en Vitoria.

Dos mujeres, la compositora y contrabajista italiana Giulia Valle y la pianista brasileña Eliane Elías, abren este miércoles la 45 edición del Festival de Jazz de Vitoria, en una velada en la que se rendirá homenaje a Chick Corea, fallecido el año pasado.