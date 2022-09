Fallece el fotoperiodista jerezano Javier Fergo a los 42 años

El fotoperiodista jerezano Javier Fernández González, de 42 años y conocido como Javier Fergo, ha fallecido a consecuencia de una dolencia cardiaca.

Javier Fergo (Jerez, 1980) cursó sus estudios en fotografía en el Reino Unido y, a su regreso a Espan?a en 2005 comenzó una carrera que emprendió en distintos periódicos locales y regionales y desde 2013 colaboraba con publicaciones nacionales e internacionales como The New York Times, The Washington Post, Le Monde o AP.

Sus trabajos, en los que ha retratado especialmente conflictos bélicos, el drama de los inmigrantes y refugiados y el mundo del flamenco, (era el fotógrafo del Festival de Jerez), han merecido reconocimientos como ser considerado en 2019 como Fotoperiodista del año en el Reino Unido, el tercer premio en el Chris Hondros Memorial Award 2019 concedido por el Atlanta Photojournalism Seminar, asi? como en los UNESCO Humanity Photo Award.

Javier Fergo, que también ha plasmado en sus fotos la guerra de Ucrania, falleció ayer en su localidad natal, donde no ha podido superar una dolencia cardiaca de la que trataba de recuperarse.

La Asociación de la Prensa de Jerez ha mostrado "su hondo pesar" por el repentino fallecimiento del joven fotógrafo, "uno de los máximos exponentes del fotoperiodismo jerezano" y "una apasionado" de la profesión que "destacó por su calidad humana y su compañerismo, ganándose desde muy pronto el cariño y el reconocimiento de toda la profesión".