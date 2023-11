"De facto", de la directora bosnia Doborac, mejor largometraje del Festival de Gijón

(actualiza la NA6048 con más información sobre el palmarés)

La película "De facto", que exhibe la crueldad y la barbarie en el relato verbal de criminales de guerra, de la directora bosnia Selma Doborac, ha sido galardonada este sábado con el Premio al Mejor Largometraje de Festival Internacional de Cine de Gijón en la sección "Retueyos", dedicada a las primeras obras de un autor.

El jurado ha valorado la "radicalidad" del filme que no muestra ninguna escena bélica y solo el relato coral de dos criminales de guerra que hablan su pasado en la guerra.

La directora ha buscado una narrativa poco convencional para mostrar un punto de vista poco habitual en la cinematografía bélica, el de los perpetradores del horror, por considerar que filmar desde la perspectiva de las víctimas es un recurso fácil y ella pretende sacudir la conciencia del espectador, despertarlo, y que piense.

El filme "Blackbird Blackbird Blackberry", sobre una mujer que intenta construir su destino, de la directora georgiana Elene Naveriani, ha obtenido los premios Mejor Distribución y Mejor Actriz y Mejor actor, por los papeles que han desempeñado Eka Chavleishvili y Temiko Chinchinadze como pareja protagonista.

La película "No esperes demasiado del fin del mundo", una crítica a la explotación laboral del cineasta rumano Radu Jude, ha obtenido el Premio al Mejor Largometraje de la sección "Albar".

En esa categoría, el argentino Lisandro Alonso ha conseguido el Premio a la Distribución por "Eureka", un retrato sobre el legado de los pueblos indígenas de América protagonizado por Viggo Mortensen y Chiara Mastroianni.

El último verano, un thriller erótico que adapta el filme danés Queen of Hearts de la directora francesa Catherine Breillat, ha obtenido el Premio Especial del Jurado de la competición "Albar".

El Jurado Fipresci ha escogido Los restos del pasar, un retrato en blanco y negro de la Semana Santa en Baena, de los españoles Luis Soto Muñoz y Alfredo Picazo, como Mejor Largometraje de la competición Tierres en trance, dedicada al cine iberoamericano, un filme que también obtuvo una Mención Especial del Jurado de Cine Español.

La argentina María Aparicio ha sido galardonada con el premio de la crítica a la Mejor Dirección por Las cosas indefinidas, en la que reflexiona sobre la frontera entre la realidad y la magia del cine.

El Jurado Joven ha dado el Premio al Mejor Largometraje a Matronas, una ficción con tintes de documental sobre el trabajo de las mujeres que ayudan a dar a luz a las parturientas, de la realizadora francesa Léa Fehner.

Asimismo, se ha concedido una Mención Especial a Locals, una película que muestra la vida cotidiana en un barrio de Estocolmo a partir de los diálogos en rima de un grupo de jóvenes raperos que recorren sus calles, del sueco Måns Nyman.

El Jurado de Cine Español ha valorado como Mejor Película Española a On the go, de María Gisèle Royo y Julia de Castro, y otorgó el Premio Dama al Mejor Guion de Película Española a Adriana Fortuny y Claudia García de Dios, por Un sol radiant.

Los últimos pastores, un documental sobre la pérdida de la tradicional actividad ganadera de alta montaña, del asturiano Samu Fuentes, ha recibido una Mención Especial del Jurado Español.