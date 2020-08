EXTREMADURA.-El Ateneo de Cáceres abre la convocatoria para su XIII Premio de Pintura, que concede un primer premio de 1.500 euros

El Ateneo de Cáceres ha abierto la convocatoria para su XIII Premio de Pintura, en el que los participantes tendrán libertad en la elección de la temática de la obra y la realización técnica, y la dotación económica está establecida en 1.500 euros para el primer premio y 500 para el segundo.

En concreto, las bases del XIII Premio de Pintura del Ateneo de Cáceres establece que podrán concurrir todos los artistas que lo deseen, con un máximo de dos obras de su propiedad y autoría, que no hayan sido premiadas con anterioridad.

Las obras se presentarán sin firmar y acompañadas de datos como currículo del artista, fotos y ficha técnica de la obra. También se requerirá imágenes de la obra con una resolución de 300 ppd., en formato TIFF o JPEG y de un tamaño máximo de 10 MB; y todas las obras deberán ir montadas en un bastidor o soporte sólido, y llevarán resuelto el sistema de anclaje.

En el caso de ser enmarcadas, se hará con listón sencillo, de anchura no superior a 3 centímetros y las medidas no podrán ser superiores a 120 por 120 centímetros ni menores 40 por 40 centímetros, ha explicado el Ateneo en una nota de prensa en la que ha agregado que cuando la obra necesite protección, deberá utilizarse un material irrompible, en ningún caso cristal y que no podrán concurrir ninguna obra firmada.

El Ateneo se reserva la posibilidad de no admitir aquellas obras que, por sus características, planteen dificultades de montaje o de perdurabilidad, a la vez que ha indicado que las obras serán entregadas personalmente o por persona autorizada por el autor, o remitiéndolas a portes pagados al Ateneo de Cáceres, que pondrá el máximo cuidado en la protección de las obras recibidas, pero declina cualquier responsabilidad en caso de daño, robo o accidente ajeno a su voluntad.

Del mismo modo, el jurado que determinará las obras las premiadas y las que se expondrán estará compuesto por personas que designe el Ateneo relacionadas con el mundo del arte; y los premios, cuyo importe tendrá las retenciones legales que haya en ese momento, serán entregados en el Ateneo el 21 de diciembre, fecha de la inauguración de la exposición.

Las obras premiadas pasarán a ser parte de la colección del Ateneo de Cáceres y los autores galardonados tendrán la opción de realizar una exposición individual en el Ateneo de Cáceres, han abundado las mismas fuentes, que han apuntillado además que el Ateneo comunicará a los autores la decisión del jurado y que las obras escogidas para la muestra permanecerán expuestas hasta el 29 de enero del 2021.